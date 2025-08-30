Cerrar X
Internacional

Perú responde que expresidente no es un perseguido político

Perú rechazó unas declaraciones de Sheinbaum quien dijo en sus redes sociales que el expresidente peruano Pedro Castillo está 'injustamente encarcelado'

  • 30
  • Agosto
    2025

Perú rechazó este sábado unas declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum quien dijo en sus redes sociales que el expresidente peruano Pedro Castillo está “injustamente encarcelado” y su caso es “un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.

La mandataria mexicana publicó un mensaje y una fotografía junto al argentino Guido Croxatto, uno de los abogados del expresidente Castillo. Añadió “en nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él" y su familia. México brindó asilo a la esposa y los dos hijos de Castillo.

Sheibaum comentó que la "Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos".

No es la primera vez que la mandataria mexicana opina sobre Castillo.

A inicios del año la presidenta mexicana dijo en su conferencia de prensa matutina que considera una “injusticia” la detención de Castillo. Perú respondió entonces indicando que el respaldo de Sheinbaum muestra “un marcado irrespeto por el estado de derecho y el principio de no intervención”.

El 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Castillo intentó disolver el Parlamento peruano, pero el legislativo lo destituyó y su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder . Hubo tres meses de protestas en la nación que exigieron la renuncia de Boluarte y del Parlamento, pero las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia las manifestaciones las cuales dejaron 50 civiles asesinados.

Boluarte, quien prometió renunciar en caso Castillo sea destituido, gobierna con el respaldo de grupos legislativos claves que han impedido varios pedidos de destitución impulsados ​​por una oposición minoritaria. Es la presidenta menos popular en Perú en 40 años, según todas las encuestas.

Castillo —cuya gestión comenzó en 2021 y estuvo marcada por varios escándalos de corrupción— fue detenido y condenado a tres años de prisión preventiva mientras asiste a un juicio por el presunto delito de rebelión. También es investigado por varios casos de corrupción.

Las relaciones diplomáticas con México se deterioraron al punto que en febrero de 2023 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó “presidenta espuria” a Dina Boluarte. Perú y México rebajaron sus relaciones al nivel de encargado de negocios.


