Petro desafía a Trump en medio de crisis entre Colombia y EUA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este lunes que tomará “de nuevo las armas” frente a las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, en un contexto de crecientes tensiones bilaterales tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela el pasado sábado.

Desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, las relaciones entre Washington y Bogotá se han deteriorado progresivamente, con constantes cruces de acusaciones por temas como seguridad regional, aranceles y política migratoria.

El mensaje de Petro

“Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, escribió Petro en la red social X, en una declaración que generó fuerte controversia dentro y fuera del país.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Durante el fin de semana, Trump advirtió que Petro debía “cuidarse el trasero”, luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico y terrorismo.

El mandatario estadounidense también calificó a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”, y aseguró que “no lo hará por mucho más tiempo”.

Orden a las fuerzas armadas

En su publicación, Petro añadió que “cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente”.

Petro, exintegrante de la guerrilla del M-19, firmó la paz en 1990 y posteriormente se desempeñó como congresista y alcalde de Bogotá, antes de convertirse en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

Durante décadas, Colombia y Estados Unidos mantuvieron una estrecha alianza, particularmente a partir del Plan Colombia en 1999, considerado clave en la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Hoy, esa relación atraviesa uno de sus momentos más tensos.

