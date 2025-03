Primer ministro de Canadá dice que Trump debe respetar soberanía

El nuevo primer ministro canadiense Mark Carney y su oponente conservador afirmaron que el presidente estadounidense Donald Trump debe respetar la soberanía de Canadá, al iniciar sus campañas electorales el domingo en el contexto de una guerra comercial y amenazas de anexión por parte de Trump.

Carney anunció que habrá una campaña electoral de cinco semanas antes de la votación del 28 de abril.

“Estamos enfrentando la crisis más significativa de nuestras vidas debido a las acciones comerciales injustificadas del presidente Trump y sus amenazas a la soberanía”, afirmó Carney. “El presidente Trump afirma que Canadá no es un país real. Quiere desanimarnos para que Estados Unidos pueda poseernos. No permitiremos que eso suceda”, agregó.

Los liberales en el gobierno parecían encaminados a una histórica derrota electoral este año hasta que Trump declaró una guerra comercial. Ha dicho repetidamente que Canadá debería convertirse en el 51er estado de Estados Unidos y ha reconocido que ha trastornado la política canadiense.

Los ataques casi diarios de Trump a la soberanía de Canadá han enfurecido a los canadienses y han llevado a un aumento del nacionalismo canadiense, lo que ha fortalecido la posición de los liberales en las encuestas.

“Quieren nuestros recursos. Quieren nuestra agua. Quieren nuestra tierra. Quieren nuestro país. Nunca”, sostuvo Carney en un mitin en Terranova.

La campaña electoral para 343 escaños o distritos en la Cámara de los Comunes durará 37 días. Aunque otros partidos están en la contienda, los liberales y los conservadores son los únicos que tienen la oportunidad de formar un gobierno. El partido que tenga la mayoría en el Parlamento, ya sea solo o con el apoyo de otro partido, formará el próximo gobierno y su líder será el primer ministro.

Carney reemplazó a Justin Trudeau, quien anunció su renuncia en enero pero permaneció en el poder hasta que el Partido Liberal eligió un nuevo líder tras una carrera por el liderazgo del partido gobernante.

Los conservadores de la oposición esperaban que la elección se centrara en Trudeau, cuya popularidad disminuyó a medida que aumentaban los precios de los alimentos y la vivienda y se disparaba la inmigración. Pero después de décadas de estabilidad bilateral, se espera que la votación se centre ahora en quién está mejor preparado para lidiar con Trump.

Carney indicó que la elección para los canadienses es entre un “Trump canadiense o un gobierno que una al país”.

“Los canadienses siempre están listos cuando alguien más se quita los guantes”, dijo Carney en una referencia al hockey. “En esta guerra comercial, al igual que en el hockey, ganaremos”.

Trump impuso aranceles del 25% al acero y aluminio de Canadá y está amenazando con aranceles generales sobre todos los productos canadienses, así como sobre todos los socios comerciales de Estados Unidos, a partir del 2 de abril.

Pierre Poilievre, el líder de los conservadores, es el principal rival de Carney. El partido y Poilievre se dirigían hacia una gran victoria en las elecciones federales de Canadá este año hasta que las amenazas casi diarias de Trump sobre comercio y anexión los descarrilaron.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, una aliada conservadora, afirmó en una entrevista que Poilievre estará “muy en sintonía” con la “nueva dirección en Estados Unidos”.

“El contenido de esa entrevista son muy malas noticias para los conservadores, porque confirma la narrativa de los liberales sobre Pierre Poilievre y su proximidad percibida con Trump”, expresó Daniel Béland, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad McGill en Montreal.

Poilievre enfatizó que no respeta la manera en que Trump ha tratado a Canadá.

“Insistiré en que el presidente (Trump) reconozca la independencia y soberanía de Canadá. Insistiré en que elimine los aranceles a nuestra nación”, afirmó Poilievre al lanzar su campaña. “Sé que muchas personas están preocupadas, enojadas y ansiosas. Y con razón, como resultado de las amenazas inaceptables del presidente (Trump) contra nuestro país”, agregó Poilievre .

Carney aún no ha tenido una llamada telefónica con Trump y eso podría no suceder hasta después de las elecciones. Trump se burló de Trudeau llamándolo gobernador, pero aún no ha mencionado el nombre de Carney.

Carney declaró que hay ciertas condiciones para una discusión con Trump.

“El señor Trump debe reconocer que Canadá es un país soberano. Tiene que decir eso, tiene que aceptarlo, antes de que podamos tener una discusión sobre un acuerdo comercial”, subrayó. “Digamos que no hay ninguna reunión planeada”.

Carney, de 60 años, fue el jefe del Banco de Canadá durante la crisis financiera de 2008. En 2013, se convirtió en el primer no ciudadano del Reino Unido en dirigir el Banco de Inglaterra, ayudando a gestionar el impacto del Brexit.

Carney, un novato en política, dijo que los canadienses quieren un cambio y ha movido al Partido Liberal hacia la derecha, anunciando un recorte de impuestos para la clase media el domingo, eliminando el impuesto al carbono de Trudeau y anulando un aumento del impuesto sobre las ganancias de capital.

Poilievre, de 45 años, durante años el eje de ataque del partido, es un político de carrera y un populista combativo que dice que pondrá “a Canadá primero”. Elon Musk, quien está desempeñando un papel integral en el gobierno de Trump, lo ha respaldado y elogiado.

