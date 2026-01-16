Provoca Trump que Canadá y China ¡Se hagan aliados!: Analista

Canadá y China dieron este viernes un giro relevante a una relación marcada por años de desconfianza.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente chino, Xi Jinping, coincidieron en impulsar una nueva etapa de cooperación estratégica, en una visita histórica que rompe casi una década sin encuentros de alto nivel.

Una visita con mensaje político

Durante la reunión en el Gran Palacio del Pueblo, Xi afirmó que una relación “sana y estable” entre ambos países responde a sus intereses comunes y contribuye a la estabilidad global.

Carney, por su parte, habló abiertamente de una “nueva era” en los vínculos bilaterales y de la posibilidad de que Canadá y China se conviertan en socios estratégicos, incluso en temas de seguridad.

Cabe señalar que se trata de la primera visita de un primer ministro canadiense a China desde 2017, en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, disputas geopolíticas y la presión creciente de Estados Unidos sobre sus aliados.

El factor Trump

Analistas señalan que el acercamiento entre Ottawa y Pekín no puede entenderse sin el papel de Donald Trump y su política de presión hacia aliados tradicionales.

El analista canadiense Sam Robertson resumió el momento así:

“Esta es quizás la mejor ilustración de que la nueva ‘doctrina Monroe’ de Trump está logrando exactamente lo contrario de lo que pretende”.

Canadá fue durante años uno de los países más alineados con Washington frente a China, incluso al detener en 2018 a Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, a petición de Estados Unidos. Hoy, ese escenario parece invertirse.

This is the perhaps best illustration that Trump's new "Monroe doctrine" is objectively achieving the exact opposite of what it intends. pic.twitter.com/M5WJBkoj1M



Carney is currently in Beijing describing a "new era of relations between Canada and China" and explicitly talking… — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) January 16, 2026

Giro comercial: autos eléctricos y agricultura

Uno de los anuncios más relevantes fue el acuerdo para reducir el arancel canadiense del 100% a los autos eléctricos chinos, a cambio de menores gravámenes de Pekín a productos agrícolas canadienses, en especial la canola.

El pacto fija un límite inicial de 49 mil vehículos eléctricos chinos al año, que crecerá hasta 70 mil en cinco años, mientras China reducirá su arancel a las semillas de canola del 84% al 15%. Carney calificó las negociaciones como “históricas y productivas”.

Seguridad, Ártico y Taiwán

Carney confirmó que habló con Xi sobre Groenlandia y la seguridad en el Ártico, subrayando que su futuro corresponde al propio territorio y a Dinamarca, aliado de Canadá en la OTAN.

También reiteró que la política canadiense de “una sola China” no ha cambiado, aclarando que Ottawa mantiene vínculos no oficiales con Taiwán.

Por otra parte, el ministro canadiense concluirá su gira este fin de semana con una visita a Qatar, antes de viajar a Suiza para el Foro Económico Mundial.

