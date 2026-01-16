Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
trump_relacion_canada_china_dff258cc4b
Internacional

Provoca Trump que Canadá y China ¡Se hagan aliados!: Analista

Canadá y China acordaron relanzar la relación, mientras que analistas advierten que la presión de Trump acelera el distanciamiento de Ottawa con EUA

  • 16
  • Enero
    2026

Canadá y China dieron este viernes un giro relevante a una relación marcada por años de desconfianza.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente chino, Xi Jinping, coincidieron en impulsar una nueva etapa de cooperación estratégica, en una visita histórica que rompe casi una década sin encuentros de alto nivel.

Una visita con mensaje político

Durante la reunión en el Gran Palacio del Pueblo, Xi afirmó que una relación “sana y estable” entre ambos países responde a sus intereses comunes y contribuye a la estabilidad global.

Carney, por su parte, habló abiertamente de una “nueva era” en los vínculos bilaterales y de la posibilidad de que Canadá y China se conviertan en socios estratégicos, incluso en temas de seguridad.

Cabe señalar que se trata de la primera visita de un primer ministro canadiense a China desde 2017, en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, disputas geopolíticas y la presión creciente de Estados Unidos sobre sus aliados.

El factor Trump

Analistas señalan que el acercamiento entre Ottawa y Pekín no puede entenderse sin el papel de Donald Trump y su política de presión hacia aliados tradicionales.

El analista canadiense Sam Robertson resumió el momento así:

“Esta es quizás la mejor ilustración de que la nueva ‘doctrina Monroe’ de Trump está logrando exactamente lo contrario de lo que pretende”.

Canadá fue durante años uno de los países más alineados con Washington frente a China, incluso al detener en 2018 a Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, a petición de Estados Unidos. Hoy, ese escenario parece invertirse.

Giro comercial: autos eléctricos y agricultura

Uno de los anuncios más relevantes fue el acuerdo para reducir el arancel canadiense del 100% a los autos eléctricos chinos, a cambio de menores gravámenes de Pekín a productos agrícolas canadienses, en especial la canola.

El pacto fija un límite inicial de 49 mil vehículos eléctricos chinos al año, que crecerá hasta 70 mil en cinco años, mientras China reducirá su arancel a las semillas de canola del 84% al 15%. Carney calificó las negociaciones como “históricas y productivas”.

Seguridad, Ártico y Taiwán

Carney confirmó que habló con Xi sobre Groenlandia y la seguridad en el Ártico, subrayando que su futuro corresponde al propio territorio y a Dinamarca, aliado de Canadá en la OTAN.

También reiteró que la política canadiense de “una sola China” no ha cambiado, aclarando que Ottawa mantiene vínculos no oficiales con Taiwán.

Por otra parte, el ministro canadiense concluirá su gira este fin de semana con una visita a Qatar, antes de viajar a Suiza para el Foro Económico Mundial.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_H_Ge3j_Xg_A_Aa_Siz_8c3ee4f5a1
SRE niega que Trump pida destituir a gobernadores
G_0o8m_NXYAABSIB_d12df0c7e9
Venezuela firma histórico contrato para exportar GLP
AP_26016585557378_59bf60db68
Trump sugiere aranceles si no lo apoyan en controlar Groenlandia
publicidad

Últimas Noticias

AP_26017534106702_31ccb9057a
Carrick debuta con triunfo del United ante el City
alejandro_n_fbi_pachuca_c41491785b
Capturan en Pachuca a Alejandro 'N', prófugo prioritario del FBI
G_4exk_JWMA_Avl_3_da150070c6
Desaparece avión con 11 personas en Indonesia
publicidad

Más Vistas

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
ghrsh_1835f319fc
Promueven campañas de deshierbe en escuelas de Santa Catarina
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
publicidad
×