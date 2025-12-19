Podcast
¿Quién era Vivian Polanía? Jueza hallada muerta junto a su bebé

El reporte preliminar de la policía señala que no se localizaron indicios de violencia física ni señales de acceso forzado al domicilio

La ciudad de Cúcuta, Colombia, permanece en estado de conmoción tras el hallazgo sin vida de la jueza Vivian Polanía dentro de su domicilio, ubicado en el barrio La Riviera, donde también fue encontrado su bebé de apenas dos meses de edad. El caso ha generado una fuerte reacción social y jurídica, debido al perfil público de la funcionaria y a las circunstancias que rodean el hecho.

El descubrimiento ocurrió luego de que el esquema de seguridad asignado a la jueza de control de garantías perdiera contacto con ella durante varias horas. Ante la ausencia de respuesta, elementos de la Policía Metropolitana de Cúcuta ingresaron al inmueble con apoyo de un cerrajero, acompañados por la madre de la funcionaria, confirmando el fallecimiento.

¿Quién era Vivian Polanía, la jueza hallada muerta en Cúcuta?

Vivian Polanía se desempeñaba como jueza de control de garantías y era una figura ampliamente reconocida dentro del ámbito judicial colombiano. Su participación en casos de alto perfil la colocó en el centro del debate público, generando tanto respaldo como controversia por algunas de sus resoluciones.

Dentro del sector jurídico, Polanía era identificada por su carácter firme y su papel en audiencias clave relacionadas con procesos penales de impacto mediático. Su muerte no solo representa una tragedia personal y familiar, sino también un golpe para la estructura judicial de la región.

Hallazgo sin signos de violencia ni ingreso forzado

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Cúcuta, no se localizaron indicios de violencia física ni señales de acceso forzado al domicilio. El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso explicó que la rigidez cadavérica permitiría estimar que el deceso ocurrió durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre de 2025.

No obstante, las autoridades aclararon que ninguna hipótesis ha sido descartada. La Fiscalía General de Colombia mantiene abiertas todas las líneas de investigación mientras se desarrollan los estudios forenses correspondientes.

Fiscalía y Medicina Legal mantienen abiertas las investigaciones

Será Medicina Legal la instancia encargada de determinar con precisión la causa de muerte de la jueza, evaluando si se trató de un evento natural, una complicación médica o alguna otra circunstancia. La Fiscalía ha reiterado que el proceso se llevará con total transparencia.

El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones de salud, presión laboral y protección institucional con las que operan funcionarios judiciales que manejan expedientes de alta complejidad.

Filtran audios de Vivian Polanía con su ex pareja

En medio del impacto por el caso, comenzaron a circular en redes sociales presuntas grabaciones de conversaciones entre Vivian Polanía y su ex pareja. Aunque su autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, estos materiales han incrementado la especulación pública.

Respecto al menor, autoridades confirmaron que el bebé fue trasladado de emergencia a un hospital, donde especialistas reportaron que se encuentra estable y bajo estricta observación médica. Actualmente permanece bajo resguardo institucional mientras se define su custodia temporal.

La muerte de la jueza Vivian Polanía deja abiertas profundas interrogantes sobre la seguridad, salud mental y respaldo institucional a quienes imparten justicia, un debate que ahora cobra relevancia a nivel nacional.


