Joven apuñala a 12 personas en Taiwán; van tres muertos

Este hombre transboró el metro para dirigirse hacia una estación hacia el norte, donde también activó más granadas de humo para apuñalar a los transeúntes

Al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas luego de que un joven los apuñalara en el centro de Taipéi, en Taiwán.

Este hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la Estación Principal de la ciudad, cuando el joven de 27 años, lanzó varias granadas de humo para causar pánico entre los presentes mientras portaba una máscara.

Después transboró el metro para dirigirse hacia una estación hacia el norte, donde también activó más granadas de humo para apuñalar de manera indiscriminada a los transeúntes.

De acuerdo con el primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, tres de las 12 víctimas perdieron la vida por estas agresiones.

¿Qué sucedió con el agresor?

Autoridades aseguraron que luego de perpetrar el ataque, el sospechoso huyó hacia el interior de un complejo comercial donde cayó desde un quinto piso durante la persecución.

Autoridades revelaron que este joven de origen taiwanés, ya contaba con antecedentes penales, así como con varias órdenes de captura. 

Además, aseguraron que revisaron su residencia sin encontrar aún motivos aparentes.


