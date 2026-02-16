Recibe Cuba al buque petrolero Nicos I.V. en pleno bloqueo de EUA

Este lunes, se reportó la llegada de un buque petrolero cerca del puerto de logística energética en la bahía de Matanzas, al oeste de Cuba, en medio del bloqueo energético de Estados Unidos.

Se trata del buque Nicos I.V., el cual cuenta con el código de identificación IMO 9103843, bandera de San Vicente y las Granadinas.

La embarcación cuenta con capacidad de hasta 300,000 barriles, pero hasta el momento se desconoce la cantidad de combustible que carga.

Primer tanquero en llegar a Cuba desde enero

Si procediese de un puerto fuera de Cuba, sería el primer tanquero que atraca en la isla desde el Ocean Mariner el pasado 9 de enero, que entró procedente de México con unos 85,000 barriles.

La llegada de este buque a la isla se da sin previo registro, pues las plataformas de seguimiento no lo tenían registrado en un puerto cubano en las últimas semanas.

Sin embargo, es posible que la embarcación estuviese operando en aguas de Cuba sin dar a conocer su posición.

Buque bajo vigilancia activa de EUA

Además, el Nicos I.V. no cuenta con ninguna sanción por parte de Estados Unidos, pero sí mantiene el estatus de “vigilancia activa” debido a un delito medioambiental previo y también por haber estado vinculado al denominado “puente energético” entre Venezuela y Cuba.

De acuerdo con documentos estadounidenses, el Nicos I.V. pertenece a la naviera griega Nicos I.V. Special Maritime Enterprises, la cual es una sociedad de objetivo único para el control de dicho barco, aunque su gestión técnica y comercial está a cargo de la empresa griega Oceanic Shipmanagement Corp.

Matanzas, enclave energético estratégico de Cuba

En la orilla occidental de la bahía de Matanzas se encuentra uno de los complejos de logística energética estratégicos de Cuba, con una gran base de supertanqueros —la de mayor capacidad— y la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores de la isla.

Esa es la base de supertanqueros que en agosto de 2022 sufrió un grave incendio, el mayor desastre industrial de la historia reciente del país, que se cobró la vida de 17 personas y dañó cuatro de sus ocho depósitos, de 50,000 metros cúbicos cada uno. Actualmente, sigue trabajándose en las labores de recuperación.

