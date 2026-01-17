Podcast
Nuevo León

Gradúa Monterrey a 900 alumnos de la Prepa Regia

Prepa Regia es un programa del Municipio de Monterrey que brinda la oportunidad de concluir el bachillerato a jóvenes y adultos que interrumpieron sus estudios

  • 17
  • Enero
    2026

Con la graduación de la tercera generación de la Prepa Regia, cerca de 900 alumnas y alumnos concluyeron sus estudios de nivel medio superior, reafirmando el compromiso del Gobierno de Monterrey con la educación, el desarrollo académico y la superación personal de la juventud y de personas adultas que decidieron retomar su formación.

La Prepa Regia es un programa impulsado por el Municipio de Monterrey que brinda la oportunidad de concluir el bachillerato a jóvenes y adultos que, por distintas circunstancias, interrumpieron sus estudios, ofreciendo acompañamiento académico y facilidades para continuar su preparación. 



Uno de este caso fue el de Genesis, quien es una madre de familia que quiso demostrarle a sus hijos que, con dedicación, es posible seguir adelante.

“Quise demostrarles con hechos que nunca es tarde para levantarse, aprender y crecer. Hoy cierro este capítulo con orgullo, con esperanza y con la certeza de que esto es solo el comienzo”, expresó Génesis.



Durante la ceremonia estuvieron presentes el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien dejó un mensaje de reconocimiento para todos los graduados

“Todos hicieron un esfuerzo fuera de lo normal, un esfuerzo que es muy reconocible por la ciudad de Monterrey”, comentó el alcalde de Monterrey.

Este programa ya cuenta con más de 200 alumnos graduados, el cual continuará buscando facilitar la oportunidad de estudios a todos los regiomontanos y regiomontanas que tuvieron que dejar pendientes sus estudios, brindando ese espacio para buscar el crecimiento académico y laboral.






