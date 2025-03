Reportan usuarios caída este lunes de X, antes Twitter

La mañana de este lunes 10 de marzo, la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, experimentó una caída global que afectó a usuarios en diversas regiones.

Los problemas comenzaron alrededor de las 10:30 horas, impidiendo el acceso a la aplicación y la carga de contenido en la versión web.

Según el portal especializado Downdetector, miles de usuarios reportaron dificultades para actualizar sus feeds y acceder a perfiles.

En Estados Unidos, las quejas superaron las 21,000, mientras que en el Reino Unido se registraron más de 10,800 informes de fallos.

Cabe señalar que la interrupción afectó tanto a la versión de escritorio como a la móvil de la red social, impidiendo a los usuarios enviar mensajes, publicar contenido y navegar por la plataforma.

Al intentar acceder, muchos se encontraron con mensajes de error o páginas que no cargaban correctamente.

Aunque el servicio comenzó a restablecerse gradualmente después de unos 15 minutos, la compañía no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas de la interrupción.

Durante la caída, muchos usuarios recurrieron a otras redes sociales, como Facebook e Instagram, para expresar su frustración y buscar información sobre el estado de X.

Por otra parte, cabe recordar que esta no es la primera vez que la plataforma enfrenta problemas técnicos; en ocasiones anteriores, se han reportado fallas similares que afectan la experiencia de los usuarios.

Para verificar el estado de servicios como X durante este tipo de incidentes, se recomienda utilizar sitios web como Downdetector o Down for Everyone or Just Me, que ofrecen información en tiempo real sobre interrupciones en diversas plataformas.

