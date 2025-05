Rey Carlos III: Cada diagnóstico de cáncer es ‘desalentador'

El rey Carlos III expresó que cada diagnóstico de cáncer es "desalentador, a veces aterrador", reflejando su empatía hacia quienes enfrentan esta enfermedad, tras su propio diagnóstico y tratamiento en 2024.

Hizo estas declaraciones durante un discurso en un evento relacionado con la investigación del cáncer, destacando la importancia del apoyo y la esperanza en estos casos.

En el evento, el rey confesó que es cada diagnóstico es una experiencia abrumadora y, a veces, aterradora para esas personas y sus seres queridos, sin embargo, dijo que esto puede poner en perspectiva las cosas y sacar lo mejor de la humanidad.

El rey aprovechó la ocasión para reconocer públicamente el trabajo de las organizaciones, muchas de las cuales ha visitado personalmente a lo largo de su vida.

