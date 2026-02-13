Presenta Cultura iniciativa para renovar Ley Federal de Cine

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó la iniciativa para una nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual que sustituirá el marco jurídico vigente desde 1992, con el objetivo de fortalecer la producción nacional, garantizar espacios de exhibición y proteger a trabajadores del sector.

Durante la conferencia matutina, acompañada por Daniela Alatorre, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y Karina Luján, la funcionaria explicó que la reforma responde a una transformación profunda del ecosistema audiovisual.

“La ley pasada surge en un contexto neoliberal donde tenía una visión de mercancía. Lo que hicimos en esta propuesta es trabajarla con fundamento en los derechos culturales”, afirmó Curiel.

Más pantalla para el cine mexicano

Uno de los puntos centrales es asegurar un mínimo del 10 por ciento de exhibición para el cine nacional en salas, pero ahora con revisiones semestrales y ajustes semanales en cartelera para evitar que las películas mexicanas queden relegadas a horarios poco competitivos.

“Si todo el trabajo del Estado para producir no tiene una salida de exhibición, no tiene sentido”, subrayó la titular de Cultura.

Además, se ampliará de siete a 14 días el periodo mínimo de exhibición para fortalecer la creación de audiencias y se establecerán espacios específicos en plataformas digitales para visibilizar contenido mexicano.

Protección ante la Inteligencia Artificial

La iniciativa también incluye una reforma en materia de doblaje frente al uso de Inteligencia Artificial. Por primera vez se busca frenar la clonación de voz sin autorización.

“El uso de cualquier registro vocal requerirá una autorización expresa e informada”, explicó Curiel. La voz será reconocida como una herramienta artística única, y su utilización deberá contemplar remuneración justa.

También se plantean cambios a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger a actores de doblaje que actualmente carecen de contratos formales.

Memoria y descentralización

Otro eje clave es la creación de una política nacional de memoria audiovisual. La nueva legislación establecerá la obligación de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo cinematográfico del país.

“Es patrimonio y es derecho a la memoria”, enfatizó la funcionaria.

Asimismo, el IMCINE coordinará una política de descentralización para impulsar la producción en todo el territorio, con especial atención a pueblos originarios, comunidades afromexicanas, infancias y adolescencias.

Daniela Alatorre detalló que existen convocatorias que abarcan producción, posproducción y documental, con el objetivo de fortalecer todas las etapas de creación fílmica.

Fomento garantizado por ley

Por otra parte, el financiamiento al cine mexicano quedará establecido en la ley a través del mecanismo Fosine, con un incremento progresivo sujeto a disponibilidad presupuestaria.

“Es una garantía del Estado”, sostuvo Curiel, quien aseguró que la propuesta busca articular una política cinematográfica nacional con enfoque de equidad y acceso democrático.

