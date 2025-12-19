Rubio defiende la política de Trump en Venezuela

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se mostró esperanzado el viernes sobre los retos que enfrenta el gobierno del presidente Donald Trump en las iniciativas por la paz entre Rusia y Ucrania e Israel y Hamás, y defendió el incremento de la presión militar de Washington sobre Venezuela durante una maratónica conferencia de prensa de fin de año.

En una sesión de preguntas y respuestas con periodistas que duró más de dos horas, Rubio no ofreció pronósticos sobre la cadencia o el éxito de ninguno de esos tres temas.

Dijo también que está orgulloso de la reforma radical de Trump a la asistencia al exterior, y que el gobierno trabaja para lograr un alto el fuego humanitario en Sudán que esté listo para el nuevo año.

Rubio hizo su rara y extensa aparición en la sala de prensa del Departamento de Estado mientras se llevan a cabo reuniones clave sobre Gaza y Rusia-Ucrania en Miami el viernes y sábado, después de un año tumultuoso en la política exterior de Estados Unidos.

Rubio ha asumido el papel adicional de asesor de seguridad nacional y ha sido un firme defensor de las prioridades de "Estados Unidos primero" de Trump, en temas que van desde las restricciones de visas hasta una reorganización de la burocracia del Departamento de Estado.

Se planean conversaciones sobre Ucrania y Gaza

Rubio habló sobre las labores por la paz mientras funcionarios de seguridad nacional del Reino Unido, Francia y Alemania participaban en conversaciones en Florida con el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner para examinar la versión más reciente de la propuesta de paz de Trump entre Ucrania y Rusia.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado del asunto, dijo que Witkoff y Kushner —quien es yerno de Trump— también se reunirían con funcionarios egipcios, turcos y qataríes el viernes con el fin de discutir cómo avanzar a la siguiente fase del plan de Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Los avances en el plan de alto el fuego de Trump para Gaza han sido lentos desde que se anunció en octubre. Los funcionarios estadounidenses han estado presionando para implementar el plan estableciendo una "Junta de Paz", la cual supervisaría el territorio después de dos años de guerra y crearía una fuerza internacional de estabilización que vigilaría el área.

“Creo que les debemos algunas respuestas más antes de llegar allí”, respondió Rubio cuando se le preguntó sobre las contribuciones a la fuerza de estabilización. Después de establecer la Junta de Paz y un grupo tecnocrático palestino para gobernar Gaza, "eso nos permitirá consolidar la fuerza de estabilización, incluido cómo se financiará, cuáles serán las reglas de enfrentamiento, cuál será su papel en la desmilitarización".

Witkoff y Kushner también se reunirán el sábado en Miami con Kirill Dmitriev, asesor del presidente ruso Vladímir Putin, dijeron funcionarios. Rubio, quien estará en su casa en Florida para las vacaciones, indicó que probablemente asistirá a la reunión.

Pero dijo que no habrá un acuerdo de paz a menos que Ucrania y Rusia puedan acceder a los términos, lo que hace imposible que Estados Unidos imponga un acuerdo a alguno de ellos. En cambio, Washington está tratando de "dilucidar si podemos empujar a ambas partes a un lugar en común".

"Entendemos que no se alcanzará un acuerdo a menos que ambas partes tengan que ceder, y ambas partes tengan que obtener algo", dijo Rubio. "Ambas partes tendrán que hacer concesiones si es que se va a tener un acuerdo. Puede que no se tenga un acuerdo. Puede que no tengamos un acuerdo. Es desafortunado".

La propuesta de Estados Unidos ha pasado por numerosas versiones. En ellas, Trump ha oscilado entre ofrecer apoyo y aliento a Ucrania, y luego aparentemente simpatizar con las duras posturas de Putin al presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para que acepte concesiones territoriales. Kiev ha rechazado esa concesión, que se le ofrece a cambio de obtener garantías de seguridad destinadas a proteger a Ucrania de futuras incursiones rusas.

Rubio defiende la política de Estados Unidos hacia Venezuela

En cuanto a Venezuela, Rubio es un defensor destacado de las operaciones militares contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde septiembre. Las acciones del gobierno de Trump han incrementado la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de narcoterrorismo.

Rubio defendió las prerrogativas de Trump sobre Venezuela, y dijo que su gobierno cree que "nada ha sucedido que requiera que notifiquemos al Congreso ni que obtengamos la aprobación del Congreso ni que crucemos el umbral hacia la guerra". Y añadió: "Tenemos opiniones jurídicas muy sólidas".

En una entrevista con NBC News el viernes, Trump no descartó una guerra con Venezuela. Pero Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han mantenido públicamente que las operaciones actuales están dirigidas a "narcoterroristas" que intentan introducir drogas a Estados Unidos. Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares es derrocarlo.

Rubio evadió una pregunta directa sobre si Estados Unidos quiere un "cambio de régimen en 2026" en el país sudamericano.

"Tenemos un régimen que es ilegítimo, que coopera con Irán, que coopera con Hezbollah, que coopera con el narcotráfico y las organizaciones narcoterroristas", indicó Rubio, "incluyendo no sólo proteger sus envíos y permitirles operar con impunidad, sino también permitir que algunos de ellos controlen territorio".

Otros empeños de pacificación están en riesgo

Trump ha hablado de querer ser recordado como un "pacificador", pero las treguas que su gobierno ayudó a elaborar ya están en problemas debido a la renovada acción militar entre Camboya y Tailandia en Asia, y Ruanda y la República Democrática del Congo en África. Sin embargo, Rubio señaló que esos acuerdos ayudaron a crear una lista de compromisos que ahora se pueden usar para presionar a ambas partes de vuelta a la paz.

"Esos compromisos hoy no se están cumpliendo", admitió Rubio sobre el conflicto entre Tailandia y Camboya, que ahora amenaza con reavivarse tras los ataques aéreos tailandeses. "El trabajo ahora es llevarlos de vuelta a la mesa (de negociaciones)".

En una diferencia con respecto a sus predecesores, que a menudo limitaban las preguntas a sólo cuatro, Rubio respondió a consultas, incluidas algunas en español, de casi todos los periodistas sentados en la sala de prensa de 59 asientos, que no se ha utilizado desde que el Departamento de Estado puso fin a sus conferencias de prensa dos veces por semana en agosto.

Desde que asumió la dirección del Departamento de Estado, Rubio se ha movilizado rápidamente para implementar la agenda de "Estados Unidos primero" de Trump, ayudando a desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y reduciendo el tamaño del cuerpo diplomático a través de una reorganización significativa. Gobiernos anteriores han distribuido miles de millones de dólares en asistencia al extranjero durante las últimas cinco décadas a través de USAID.

Algunos críticos han dicho que la decisión de eliminar USAID y reducir el gasto en ayuda al exterior ha costado vidas en el extranjero, aunque Rubio y otros lo han negado, poniendo de relieve las operaciones de ayuda por desastres en Filipinas, el Caribe y otros lugares, junto con nuevos pactos de salud global que se están firmando con países que anteriormente tenían programas administrados por USAID.

"Tenemos una cantidad limitada de dinero que se puede dedicar a la ayuda al exterior y la asistencia humanitaria", sostuvo Rubio. "Y eso tiene que aplicarse de una manera que promueva nuestro interés nacional".

