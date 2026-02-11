Rusia bloquea WhatsApp en todo su territorio

Este lunes las autoridades rusas anunciaron el bloqueo oficial de WhatsApp, la popular aplicación de mensajería propiedad de Meta, dejando a millones de usuarios en el país sin acceso directo a la plataforma, salvo que utilicen herramientas como VPN. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia del Kremlin para controlar el espacio digital nacional y limitar la influencia de plataformas extranjeras.

El regulador ruso de comunicaciones, Roskomnadzor, retiró a WhatsApp del directorio nacional de servicios en Internet, lo que impide que la mayoría de los usuarios dentro de Rusia puedan acceder a la aplicación sin recurrir a soluciones técnicas complejas. Antes del bloqueo, más de 100 millones de personas en el país utilizaban WhatsApp como medio principal de comunicación.

Oficialmente, las autoridades rusas justifican esta medida argumentando que WhatsApp, junto con otras plataformas extranjeras, no cumple con la legislación local y representa riesgos de seguridad, incluyendo la supuesta facilitación de actividades delictivas y terrorismo. No obstante, expertos internacionales y analistas interpretan esta acción como parte de un esfuerzo del gobierno ruso por centralizar el control sobre la comunicación y la información dentro de sus fronteras.

En paralelo, Rusia ha impulsado desde hace tiempo el uso de aplicaciones locales, como Max, un servicio de mensajería respaldado por el Estado que se ha promovido como alternativa a las plataformas extranjeras. Esta iniciativa forma parte de las políticas de “soberanía digital” que buscan fortalecer el control tecnológico y comunicacional en el país.

El bloqueo de WhatsApp se enmarca en una serie de restricciones más amplias implementadas por el Kremlin contra plataformas internacionales. Por ejemplo, Telegram ha experimentado ralentizaciones y limitaciones en sus servicios, mientras que Facebook, Instagram y YouTube han enfrentado bloqueos o interrupciones significativas desde 2024 y 2025, consolidando así un contexto de creciente control estatal sobre el acceso a internet en Rusia.

Comentarios