Internacional

'Colombia importará gas venezolano muchísimo más barato': Petro

El presidente de Colombia aseguró que se importará gas venezolano a menor costo, en medio de señales de apertura del sector energético de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su país importará gas venezolano a menor costo, en medio de señales de apertura del sector energético de Venezuela al capital privado y extranjero.

Durante un acto oficial, Petro afirmó que el gas proveniente del país vecino sería “muchísimo más barato”, lo que podría impactar el mercado energético colombiano y los planes de transición energética del Gobierno.

La declaración se da luego de que el Parlamento venezolano aprobara una reforma a la ley de hidrocarburos para atraer inversión privada, tras años de control estatal sobre la industria petrolera y gasífera.

Petro también ha planteado que Ecopetrol participe en la reactivación económica venezolana, con proyectos que incluirían el uso de energía limpia colombiana y la reactivación de gasoductos y oleoductos binacionales.

Colombia y Venezuela ya habían firmado acuerdos para transporte de gas en 2007, aunque la infraestructura quedó fuera de operación en 2015, por lo que el plan actual implicaría reactivar esa conexión energética regional.


