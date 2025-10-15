Rusia detiene a artista callejera por cantar música de opositores

Una artista callejera fue detenida este miércoles por las autoridades de San Peterburgo por cantar canciones de artistas opositores rusos, incluidos varios declarados agentes extranjeros.

De acuerdo con los medios locales, la artista, identificada como Diana (Naoko) Lóguinova, quien ha sido protagonista de videos virales por las canciones de músicos opositores, fue llevada a la comisaría.

Según el diario Fontanka, la estudiante de 18 años podría estar acusada de desacreditar públicamente a las Fuerzas Armadas rusas y de organizar una concentración ciudadana en un lugar público que provocó disturbios.

Por cierto, este domingo hay una entrevista con @RusiaSeMueve en 'Crónicas de la estepa rusa'... y hemos hablado de estas protestas musicales... poco después la han detenido. La cantante se llama Diana Loginova (se hace llamar Naoko). pic.twitter.com/wEBVKYdm9z — Juanjo Prego (@EsteparioTotal) October 15, 2025

Apenas este martes, la miembro del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, Marina Ajmédova, denunció que la joven y el grupo Stoptime anuncian sus conciertos callejeros con antelación, y por consiguiente, "la gente sale a protestar deliberadamente".

Tras esto, la banda, por motivos de seguridad, dejó de anunciarse y pidió que no se difundan videos de sus conciertos.

El grupo actuaba en el centro de la ciudad, de aproximadamente seis millones de habitantes, interpretando versiones de artistas rusos como Noize MC, Zemfira y Monetochka.

