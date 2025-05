Se cierra la Capilla Sixtina y comienza el cónclave

Las puertas de la Capilla Sixtina se han cerrado, dando inicio oficial al cónclave para la elección del nuevo papa. El maestro de Celebraciones Litúrgicas, Diego Ravelli, pronunció la fórmula en latín "Extra omnes" (fuera todos), marcando el inicio formal del proceso.

Los 133 cardenales electores, con menos de 80 años, permanecen ahora encerrados en la capilla, acompañados únicamente por el predicador capuchino Raniero Cantalamessa, quien ofrecerá una meditación antes de dejarlos solos.

Se espera que la primera ronda de votación se lleve a cabo ya esta tarde, y el resultado se anunciará a través de la tradicional "fumata" de la chimenea de la Capilla Sixtina: humo blanco indica acuerdo, humo negro significa que el cónclave continúa.

The doors of the Sistine Chapel close with this proclamation, and all non-essential personnel exit.



