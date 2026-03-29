Se estrellan dos drones no identificados en Finlandia

El Ministerio de Defensa de Finlandia informó que este domingo se registró la caída de dos drones no identificados en las inmediaciones de Kuvola, al sur del país, en un hecho que ha sido catalogado como una posible incursión en su espacio territorial.

Autoridades activan protocolos de seguridad

El titular de la Defensa, Antti Hakkanen, subrayó en un comunicado que la presencia de estos dispositivos dentro del territorio finlandés es un asunto que las autoridades toman con máxima seriedad. Tras el incidente, se desplegaron elementos de seguridad en la zona para evaluar la situación.

Detectan actividad aérea sospechosa

De acuerdo con la información oficial, se detectaron varios objetos voladores operando a baja altitud y velocidad tanto en el espacio aéreo como en áreas marítimas del sureste de Finlandia, lo que encendió las alertas de vigilancia.

Como parte del protocolo de respuesta, la Fuerza Aérea finlandesa movilizó un caza F/A-18 Hornet con el objetivo de identificar los artefactos.

Investigación sigue en curso

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan en curso y que se dará a conocer más información conforme avance la verificación de los hechos. Cabe recordar que Finlandia comparte una extensa frontera de aproximadamente 1,340 kilómetros con Rusia, un factor que añade sensibilidad al incidente.

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