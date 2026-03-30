Rescatan con vida a minero en Sinaloa; tres siguen atrapados

Luego de cinco días de intensas labores, brigadas de rescate lograron extraer con vida a uno de los trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, tras el colapso registrado el pasado 25 de marzo.

El minero, identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, fue localizado y rescatado a las 00:25 horas de este lunes, después de más de 100 horas de trabajo continuo en condiciones adversas.

Rescatan al primer trabajador de la mina Santa Fe, en #Sinaloa. https://t.co/PRQpaZOUGR pic.twitter.com/wPRrJST8dF — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 30, 2026

Una vez en la superficie, el trabajador fue estabilizado y trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, donde recibe atención médica especializada.

Autoridades federales confirmaron que el rescate se realizó bajo protocolos de extracción segura, debido al riesgo generado por el lodo acumulado en la zona.

Tres trabajadores siguen atrapados

Pese al avance, aún permanecen tres mineros en el interior del yacimiento, ubicados en la zona más profunda, según los análisis de los equipos técnicos.

El Mando Unificado, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil y autoridades estatales, reiteró que las labores continuarán sin interrupción hasta lograr su rescate.

Operativo con más de 300 rescatistas

En el sitio trabajan más de 300 elementos y 42 unidades, quienes operan las 24 horas del día para avanzar en las galerías subterráneas.

Las maniobras se desarrollan a unos 300 metros de profundidad, donde las condiciones son complejas por la presencia de lodo, filtraciones y espacios inestables.

El objetivo es avanzar cerca de 1.5 kilómetros dentro de la mina, reforzando túneles y asegurando estructuras para llegar al punto donde se presume están los trabajadores.

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Fallo estructural provocó el colapso

De acuerdo con los reportes técnicos, el accidente fue originado por una falla en la capa de impermeabilización de una presa de jales, lo que permitió la filtración de líquidos hacia niveles inferiores.

Esta situación generó erosión en el subsuelo, debilitó las galerías y terminó provocando el derrumbe.

Al momento del incidente, 25 trabajadores se encontraban en la mina: 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados.

Por su parte, las autoridades mantienen comunicación constante con las familias de los mineros, a quienes brindan información sobre los avances, así como apoyo psicológico, alimentación y espacios de descanso.

Además, continúan las tareas de bombeo para reducir los niveles de agua y disminuir riesgos adicionales dentro de la mina.

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