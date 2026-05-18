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Internacional

Negociaciones con EUA en curso tras intercambiar propuestas: Irán

Diversas agencias locales mencionaron que Washington ha exigido a Teherán entregar uranio, pero descartó otorgar compensaciones por la guerra

  • 18
  • Mayo
    2026

Irán aseguró este lunes que las negociaciones de paz con Estados Unidos continúan después de intercambiar sus propuestas por medio de su mediador Pakistán.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, este intercambio se llevó a cabo en medio de las renovadas amenazas militares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bagaei señaló que "el proceso continúa a través de Pakistán", después de que Donald Trump rechazara públicamente la propuesta de Irán de 14 puntos donde mencionó que “la parte estadounidense planteó sus propias consideraciones”.

“Estas propuestas se revisaron durante los últimos días y, tal y como se anunció ayer, a su vez se presentaron nuestros propios puntos a la parte estadounidense”, dijo Bagaei.

Aunque no brindó detalles, diversas agencias locales mencionaron que Washington ha exigido a Teherán:

  • Entregar 440 kilos de uranio enriquecido al 60%
  • Brindar mantenimiento de una sola instalación nuclear
  • Anular compensaciones de la guerra
  • Desbloquear menos del 25% de activos iraníes

Insistió en que “la cuestión de los derechos no es algo sobre lo que estemos dispuestos a negociar o a transigir”.

EUA exige uranio, límites nucleares y no indemnización a Irán

Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear y la renuncia a compensaciones por daños generados en guerra, según informó la agencia iraní Fars.

En un comunicado, se señaló que Washington respondió a la última propuesta de Teherán con cinco exigencias principales, entre ellas la entrega por parte de Irán de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, mientras que la República Islámica podría mantener activa únicamente una instalación nuclear.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA exige uranio, límites nucleares y no indemnización a Irán

 

 


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