maria_machado_venezuela_espana_5bd46c49d2
Internacional

Corina Machado descarta viajar a España; regresará a Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado no tiene previsto viajar a España ni recorrer Europa tras su estancia en Oslo. Su prioridad ahora es regresar

  • 12
  • Diciembre
    2025

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, busca planificar su regreso a Venezuela, descartando por completo una visita a España o una gira europea tras su paso por Oslo. 

Así lo confirmaron a EFE fuentes cercanas a la exdiputada, quienes recalcaron que su prioridad es volver al país cuanto antes, pese a los riesgos que implica.

“No hay ningún plan para ir a España. Ella está enfocada en su retorno a Venezuela”, aseguraron las fuentes consultadas, subrayando que cualquier movimiento se manejará con absoluta discreción debido al peso político y simbólico de su figura.

Sin escalas previstas en Europa

Integrantes de su partido en España señalaron que no tienen registro de algún encuentro o actividad programada en territorio español.

Tampoco se prevé que la dirigente visite otros países europeos antes de emprender su viaje de regreso.

Desde su entorno advirtieron que se trata de un proceso delicado. “La vuelta será anunciada en su debido momento; es un procedimiento que implica riesgos y que se maneja con mucha cautela”, indicaron.

Un viaje complicado y una agenda intensa en Oslo

Machado llegó a la capital noruega la madrugada del jueves tras un traslado complejo desde Venezuela, donde se mantiene en la clandestinidad.

Aunque arribó después de la ceremonia de entrega del Nobel, sostuvo que su deber era llegar a Oslo “para llevar el premio de vuelta a los venezolanos”.

Durante su estancia, ha cumplido una agenda cargada de compromisos, visitó el Parlamento noruego, se reunió con el primer ministro Jonas Gahr Støre e inauguró una exposición dedicada a su lucha política. 

Este viernes también fue recibida por los reyes de Noruega y sostuvo diversos encuentros con diplomáticos y autoridades.

Por otra parte, la opositora ha manifestado públicamente su intención de volver “pronto”, aunque aún no hay fecha definida.

Las fuentes indican que el retorno se realizará cuando existan “condiciones propicias” para su seguridad. Machado insistió en que ese punto no depende de si Nicolás Maduro permanece en el poder.

En Oslo, también señaló que aprovechará su breve estadía para reunirse con familiares, someterse a revisiones médicas y sostener encuentros que considera claves antes de su retorno.


