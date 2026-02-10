Podcast
Internacional

Suaviza EUA restricciones para que petroleras operen en Venezuela

El Departamento del Tesoro emitió nuevas licencias que permiten a empresas estadounidenses comerciar hidrocarburos y usar puertos y aeropuertos venezolanos

  • 10
  • Febrero
    2026

Estados Unidos empieza a creer que la inversión de sus petroleras en Venezuela no es tan mala idea.

Este martes el Departamento del Tesoro suavizó las restricciones para que empresas nacionales puedan operar en el mercado petrolero de Venezuela, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

A través de dos licencias publicadas en su sitio web, el departamento suavizó las restricciones, pero no eliminó las sanciones, endurecidas en 2019, que aún pesan sobre el país caribeño.

Una de las licencias publicadas es para comerciar hidrocarburos, mientras que la otra es para el uso de aeropuertos y puertos.

Las licencias incluyen condiciones estrictas para evitar beneficios directos al Gobierno venezolano, como que cualquier contrato con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o el Estado esté regido por leyes estadounidenses y que cualquier disputa se resuelva en tribunales en Estados Unidos.

Además, los pagos a personas estadounidenses bajo sanciones deben hacerse a cuentas designadas por el propio Departamento del Tesoro, con la intención de mantener un "control financiero centralizado".

Con la licencia de hidrocarburos, las empresas podrán exportar o suministrar petróleo venezolano a países que no sean Estados Unidos, pero tendrán que presentar informes a la Administración de Donald Trump.

En esos reportes habrá que detallar las partes involucradas, cantidades, valores, destinos y cualquier pago al Gobierno venezolano, con informes iniciales a los diez días de la primera transacción y luego cada 90 días.


