Coahuila

Propone Manolo filtros a candidatos por seguridad

Gobernador plantea pruebas psicométricas y controles de confianza a aspirantes a cargos públicos para evitar nexos criminales y proteger la seguridad

 Tras la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, propuso la aplicación de pruebas psicométricas, controles de confianza y filtros más estrictos a quienes aspiren a cargos de elección popular, con el objetivo de impedir que perfiles ligados a la delincuencia o con inestabilidad emocional lleguen a gobernar municipios y estados.

El mandatario subrayó que no se debe permitir que personas con nexos criminales, antecedentes negativos o incapacidad mental ocupen espacios de poder, al advertir que este tipo de perfiles provocan daños profundos a la seguridad, la economía y la vida social de las comunidades. 

Señaló que el caso de Tequila evidencia la urgencia de reforzar los mecanismos de revisión desde las autoridades electorales y los propios partidos políticos.

Jiménez Salinas planteó que tanto el Instituto Nacional Electoral como los institutos electorales estatales establezcan candados más rigurosos, incluyendo evaluaciones de antecedentes, análisis de entorno, exámenes psicológicos y filtros de idoneidad, especialmente en municipios pequeños y medianos donde —dijo— “los perfiles son conocidos desde antes por la propia comunidad”.

El gobernador sostuvo que Coahuila ha logrado mantenerse como un estado seguro gracias a una alianza sólida entre sociedad, iniciativa privada, ciudadanía y gobierno, lo que ha permitido cerrar el paso a grupos delictivos que buscan aprovechar condiciones de estabilidad para infiltrarse. “Aquí privilegiamos la paz y la tranquilidad de nuestra gente; no vamos a dejar entrar a perfiles ligados al crimen”, afirmó.

En materia de seguridad, destacó que el estado registra una inversión histórica superior a los 4 mil millones de pesos, así como resultados positivos derivados de la coordinación con el Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General, policías estatales y municipales. Como ejemplo, citó la reciente detención en Torreón de un presunto delincuente con antecedentes en Chihuahua y procesos pendientes en Estados Unidos, realizada mediante un operativo conjunto.

Jiménez Salinas remarcó que la seguridad y el empleo van de la mano, al señalar que la generación de trabajo formal es la herramienta más efectiva para prevenir la delincuencia. Indicó que el gobierno estatal actúa como facilitador para la llegada de empresas, evitando que la autoridad se convierta en un obstáculo o en un actor de corrupción.

Finalmente, insistió en que los partidos políticos también deben asumir su responsabilidad, depurando perfiles antes de postular candidatos, para evitar que personas con ligas criminales, abuso de poder o desequilibrios emocionales gobiernen y arrastren a comunidades enteras a escenarios de violencia, extorsión o inestabilidad institucional.


