Cerrar X
Israel_declara_Gaza_como_zona_de_combate_recupera_dos_rehenes_b20cc6b747
Internacional

Suman 64,300 muertos en Gaza por ofensiva israelí

Al menos 69 ciudadanos murieron por los ataques provenientes de Israel contra el enclave, a más de 700 días del conflicto armado

  • 05
  • Septiembre
    2025

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, el número de personas fallecidas por el conflicto armado superó los 64,000.

Por medio su informe diario, las autoridades denunciaron que durante las últimas horas, al menos 69 gazatíes murieron este jueves por los ataques propiciados por el ejército israelí.

Denunció la llegada de 442 personas heridas, las cuales se acumulan a las 162,005 sobrevivientes de los bombardeos que buscan ayuda humanitaria en los desabastecidos hospitales en el enclave.

En las últimas tres semanas, el Gobierno de Israel aplicó un plan de ocupación en la ciudad de Gaza, con bombardeos incesantes y demoliciones sistemáticas tanto de viviendas como de otros edificios.

Hasta el momento, el ejército de Israel ya controla el 40% de la ciudad de Gaza, la cual, pretende ocupar totalmente para expulsar hacia el sur, a un millón de personas que actualmente ocupan el territorio.

Funcionarios de la ONU de Derechos Humanos, así como organizaciones internacionales y un crecimiento número de países, califican como genocidio dicha campaña militar que inició desde el pasado 7 de octubre de 2023.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Padilla está de luto, mueren dos trabajadores de Comapa
video_accidente_cienega_bdea43eab6
Revelan video de mortal accidente en Ciénega de Flores
Whats_App_Image_2025_08_28_at_6_00_55_PM_1_a5bd4f8e06
Accidente en Carretera a Ciénega de Flores deja cuatro muertos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25249790057665_179c373a07
Sabalenka conquista su segundo US Open consecutivo
EH_UNA_FOTO_23_124feddce6
Carambola deja al menos 60 lesionados en Aguascalientes
Sen_Gerardo_Fernandez_Norona_161224_acb1d7ca42
Fiscalía asigna escoltas a Noroña; 'Alito' lo critica
publicidad

Más Vistas

nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
samuel_cdmx_1838855c50
'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel
publicidad
×