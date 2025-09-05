Suman 64,300 muertos en Gaza por ofensiva israelí

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, el número de personas fallecidas por el conflicto armado superó los 64,000.

Por medio su informe diario, las autoridades denunciaron que durante las últimas horas, al menos 69 gazatíes murieron este jueves por los ataques propiciados por el ejército israelí.

Denunció la llegada de 442 personas heridas, las cuales se acumulan a las 162,005 sobrevivientes de los bombardeos que buscan ayuda humanitaria en los desabastecidos hospitales en el enclave.

En las últimas tres semanas, el Gobierno de Israel aplicó un plan de ocupación en la ciudad de Gaza, con bombardeos incesantes y demoliciones sistemáticas tanto de viviendas como de otros edificios.

Hasta el momento, el ejército de Israel ya controla el 40% de la ciudad de Gaza, la cual, pretende ocupar totalmente para expulsar hacia el sur, a un millón de personas que actualmente ocupan el territorio.

Funcionarios de la ONU de Derechos Humanos, así como organizaciones internacionales y un crecimiento número de países, califican como genocidio dicha campaña militar que inició desde el pasado 7 de octubre de 2023.

Comentarios