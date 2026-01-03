Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G9wzv5_OWMAA_Wtb_V_5454280170
Internacional

Son ocho víctimas identificadas por incendio en Suiza

La Policía suiza confirmó la identidad de ocho víctimas del incendio en un bar de Crans Montana, tragedia que dejó 40 muertos y más de 100 heridos

  • 03
  • Enero
    2026

Las autoridades de Suiza informaron este sábado que ya fueron identificadas otras cuatro víctimas mortales del incendio ocurrido en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, elevando a ocho el número de fallecidos plenamente reconocidos hasta el momento.

La Policía del cantón de Valais detalló que las últimas identificaciones corresponden a cuatro personas de nacionalidad suiza: dos jóvenes mujeres de 24 y 22 años, así como dos hombres de 21 y 18 años.

Horas antes, las autoridades habían confirmado la identidad de otras cuatro víctimas, entre ellas dos mujeres de 21 y 16 años, y dos varones de 18 y 16 años, todos fallecidos durante el siniestro registrado en una fiesta de Nochevieja.

Restos entregados a las familias

De acuerdo con el comunicado oficial, los restos de las ocho personas ya identificadas fueron entregados a sus familiares, mientras continúan las labores forenses para establecer la identidad del resto de las víctimas.

Las autoridades indicaron que, por respeto a la privacidad y al duelo de las familias, no se proporcionarán más detalles individuales sobre los fallecimientos.

Una tragedia de gran magnitud

El incendio se produjo durante una celebración de Año Nuevo en la reconocida estación alpina de Crans Montana.

G9p0eqDW0AA0T3l.jfif

El balance oficial señala que 40 personas murieron en el lugar, mientras que 119 más resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras graves y extensas.

Las investigaciones para determinar las causas del incendio continúan en curso, mientras Suiza permanece conmocionada por una de las tragedias más graves registradas recientemente en una zona turística del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26005017896236_e2d769686f
Ataque 'con motivos políticos' deja a miles sin luz en Berlín
Whats_App_Image_2026_01_04_at_6_22_30_PM_6c769ac281
Se incendia camión de pasajeros en Allende; no hay lesionados
EH_FOTO_VERTICAL_2026_01_04_T140633_950_829f6320c6
Anthony Joshua rompe el silencio tras accidente fatal en Nigeria
publicidad

Últimas Noticias

deportes_berterame_2481165a0f
¿El primero de muchos? Rayados es campeón de la Copa Pacífica
invita_estado_al_tradicional_corte_de_la_macrorosca_fddc3d9fda
Alistan en NL para Día de Reyes macrofestejos y megaroscas
inter_trump_delcy_rodriguez_fe36faeb17
Trump pide el 'acceso total' al petróleo en Venezuela
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025
publicidad
×