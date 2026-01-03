Son ocho víctimas identificadas por incendio en Suiza

Las autoridades de Suiza informaron este sábado que ya fueron identificadas otras cuatro víctimas mortales del incendio ocurrido en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, elevando a ocho el número de fallecidos plenamente reconocidos hasta el momento.

La Policía del cantón de Valais detalló que las últimas identificaciones corresponden a cuatro personas de nacionalidad suiza: dos jóvenes mujeres de 24 y 22 años, así como dos hombres de 21 y 18 años.

Horas antes, las autoridades habían confirmado la identidad de otras cuatro víctimas, entre ellas dos mujeres de 21 y 16 años, y dos varones de 18 y 16 años, todos fallecidos durante el siniestro registrado en una fiesta de Nochevieja.

Restos entregados a las familias

De acuerdo con el comunicado oficial, los restos de las ocho personas ya identificadas fueron entregados a sus familiares, mientras continúan las labores forenses para establecer la identidad del resto de las víctimas.

Las autoridades indicaron que, por respeto a la privacidad y al duelo de las familias, no se proporcionarán más detalles individuales sobre los fallecimientos.

Una tragedia de gran magnitud

El incendio se produjo durante una celebración de Año Nuevo en la reconocida estación alpina de Crans Montana.

El balance oficial señala que 40 personas murieron en el lugar, mientras que 119 más resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras graves y extensas.

Las investigaciones para determinar las causas del incendio continúan en curso, mientras Suiza permanece conmocionada por una de las tragedias más graves registradas recientemente en una zona turística del país.

