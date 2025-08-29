Cerrar X
Ted_Cruz_9f82bb4327
Internacional

Ted Cruz insta a México a imitar a El Salvador en combate a narco

El senador republicano de Texas pareció insinuar que Washington podría tomar algunas acciones contra los cárteles de la droga por su cuenta

  • 29
  • Agosto
    2025

El senador estadounidense Ted Cruz declaró el viernes que México debería seguir el ejemplo de El Salvador en la lucha contra los cárteles de la droga, y aceptar la oferta de Estados Unidos para ayudar a combatir el crimen organizado.

El senador republicano de Texas, quien hizo una escala en México tras visitar Panamá y El Salvador esta semana, pareció insinuar que Washington podría tomar algunas acciones contra los cárteles de la droga por su cuenta si el gobierno mexicano rechaza una acción conjunta.

"Sería mucho más preferible que fuera cooperativo, y por eso mi esperanza es que el gobierno de México reconozca que derrotar a estos cárteles beneficia abrumadoramente a los ciudadanos de México", expresó Cruz en una conferencia de prensa. "Mi mensaje para el gobierno de México es aceptar nuestra oferta como un amigo".

Cruz no respondió cuando se le pidió que proporcionara detalles sobre la oferta, que mencionó varias veces durante la conferencia de prensa.

inter-ted-cruz.jpg

La sugerencia de Cruz y las ofertas previas del presidente estadounidense Donald Trump de una intervención militar por parte de ese país han intensificado la sensibilidad de México sobre su soberanía.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó rotundamente la oferta de Trump previamente este año de enviar soldados estadounidenses a luchar contra los cárteles, que su gobierno calificó de organizaciones terroristas extranjeras.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares", manifestó Sheinbaum este mes. "Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado”.

Ha habido evidencia de colaboración bilateral. Hace algunas semanas, el gobierno mexicano confirmó que había solicitado la asistencia de un dron del gobierno estadounidense en una investigación sobre el crimen organizado en el centro de México.

Bukele-Trump-migrante-deportación

Cruz dijo que se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y otros funcionarios, y principalmente hablaron sobre temas de seguridad y migración.

“Durante el diálogo, se destacó que la relación de México con Estados Unidos se basa permanentemente en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y cooperación sin subordinación”, manifestó más tarde dicha secretaría en la red social X.

Frente a las amenazas de aranceles por parte del gobierno de Trump, Sheinbaum ha sido más enérgica que su predecesor en la persecución de los cárteles mexicanos. Este mes, su gobierno envió a docenas de líderes de cárteles a Estados Unidos. Y desde hace tiempo el gobierno mexicano ha trabajado con Washington para frenar el flujo de inmigrantes hacia el norte, contribuyendo a que los cruces ilegales desciendan a números extremadamente bajos.

Ted Cruz

A pesar de eso, la violencia de los cárteles ha seguido afectando a México. Cruz sugirió el viernes que el país latinoamericano debería adoptar un enfoque más contundente hacia la violencia generada por delincuentes, tal y como lo ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El mandatario salvadoreño ha suspendido derechos constitucionales clave y ha encarcelado a más del 1% de la población de su país para combatir a las pandillas.

El enfoque ha enfrentado acusaciones de que Bukele está violando los derechos humanos y poniendo en riesgo la democracia de El Salvador, pero la caída en el crimen ha hecho que el presidente tenga enorme popularidad en su país y lo ha convertido en una especie de héroe popular para la derecha estadounidense.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25242010633064_bb0c72e71b
Kate del Castillo defiende su 'embarazo' en 'Instintos'
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T204911_084_8808816c7c
David Villa desea que España juegue en México en el Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T151853_438_faa9838e51
De la Fuente se reúne con el senador republicano Ted Cruz
publicidad

Últimas Noticias

AP_25241791894848_9cfbe813b3
Corte: aranceles de Trump son ilegales, pero seguirán vigentes
AP_25242412458569_2e34d52874
RU no invita a funcionarios israelíes a feria de armas en Londres
AP_25242010633064_bb0c72e71b
Kate del Castillo defiende su 'embarazo' en 'Instintos'
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
publicidad
×