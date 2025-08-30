Cerrar X
AP_25242861925104_876e04c478
Internacional

Tirador de bar en Montana enfrenta cuatro cargos de asesinato

El acusado, Michael Paul Brown, vivía al lado de The Owl Bar en Anaconda, Montana, donde un camarero y tres clientes fueron asesinados a tiros el 1 de agosto

  • 30
  • Agosto
    2025

Un hombre acusado de matar a cuatro personas en un bar de Montana y de evadir su captura durante una semana, cuando cientos de agentes policiales lo buscaban en una zona montañosa cercanas, enfrenta cuatro cargos de asesinato, según los registros judiciales.

El acusado, Michael Paul Brown, vivía al lado de The Owl Bar en Anaconda, Montana, donde un camarero y tres clientes fueron asesinados a tiros el 1 de agosto.

Las autoridades no han comentado sobre un posible motivo del exsoldado de 45 años. Su sobrina ha dicho que Brown ha lidiado durante mucho tiempo con enfermedades mentales.

Los cargos que enfrenta Brown se publicaron en un sitio web judicial el sábado después que un juez estatal había mantenido el caso previamente bajo sello de confidencialidad. Los documentos de la acusación no se encuentran disponibles de momento.

Las autoridades dijeron que tras el tiroteo, Brown robó una camioneta y luego la abandonó a poca distancia de la ciudad, cerca de donde finalmente fue capturado.

Se escondió en bosques cercanos, cambiando de ubicación al tiempo que helicópteros y drones sobrevolaban y agentes y perros buscaban en tierra, dijeron los funcionarios. Pero finalmente se vio obligado a dirigirse a un área escasamente poblada cerca de una carretera estatal ante la presión de tantos agentes que participaban en las tareas de búsqueda, según los funcionarios.

AP25242861925104.jpg

Brown fue capturado el 8 de agosto dentro de una estructura desocupada cerca de una carretera estatal.

Los investigadores también examinan si tuvo algún contacto con individuos o propietarios que podrían haberlo ayudado cuando estaba fugitivo.

El portavoz del Departamento de Justicia del Estado, Chase Scheuer, dijo el viernes que la investigación está en curso.

Brown comparecerá por primera vez ante la corte de distrito el 3 de septiembre. Se encuentra detenido con una fianza de dos millones de dólares y es representado por el abogado Walter Hennessey, quien no respondió a los mensajes telefónicos dejados por The Associated Press el viernes y el sábado.

Anaconda, a unos 40 kilómetros (25 millas) al noroeste de Butte, es hogar de aproximadamente 9,000 personas. Rodeada por montañas, la ciudad fue fundada por un magnate del cobre a finales del siglo XIX. Una chimenea de fundición que ya no está operativa se alza sobre el valle.

El propietario de The Owl Bar ha dicho que Brown fue su cliente durante las últimas décadas, pero no estaba al tanto de ningún conflicto entre el sospechoso y las víctimas.

Una condena por asesinato, conocida en Montana como homicidio deliberado, es castigable con la pena de muerte en el estado. Las ejecuciones han estado en suspenso desde 2015 bajo un fallo judicial relacionado con un fármaco utilizado en inyecciones letales.

AP25242861925104.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_29_at_4_40_18_PM_e32011291a
Condecorará Cabildo regio al exgobernador Fernando Canales
Whats_App_Image_2025_08_28_at_8_30_52_PM_b9ebcc47bc
Adrián entrega Tarjetas Regias a mujeres en vulnerabilidad
INFO_7_UNA_FOTO_86499d65dd
Alicia Villarreal anuncia que tiene novio: 'No quiero esconderme'
publicidad

Últimas Noticias

539533158_18590984977054956_7093941098066659814_n_34fb2497e6
Compromiso de Taylor Swift entra en top 10 de likes en Instagram
Saturan_papelerias_por_r_egreso_a_clases_148586762c
Saturan papelerías de Nuevo León por regreso a clases
Whats_App_Image_2025_08_31_at_3_11_23_PM_bc8f0076b2
Presentan Betty Garza y Fernando Aguirre su primer informe
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
nl_ternium_efb3c96f66
Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’
publicidad
×