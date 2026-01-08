Podcast
Internacional

Tiroteo en funeral deja dos muertos en Salt Lake City

Autoridades mencionaron que todas las víctimas eran adultos, de las cuales, tres de ellas se encuentran en estado crítico

  • 08
  • Enero
    2026

Autoridades estadounidenses confirmaron que al menos dos personas sin vida y seis más heridas fue el saldo de un tiroteo registrado la noche de este miércoles al interior de la iglesia mormona de Salt Lake City, Estados Unidos.

Esto ocurrió en el estacionamiento de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el estado de Utah, cuando se llevaba a cabo un servicio funerario. 

Al lugar arribaron elementos de diversas corporaciones para llevar a cabo el levantamiento de las pistas que lleven al responsable, quien huyó del lugar poco después de perpetrar el ataque.

Tiroteo-Salt-Lake.jpg

El Departamento de Policía de la Ciudad de Salt Lake corroboró los hechos, además de mencionar los despliegues establecidos tras el tiroteo.

Por su parte, el jefe de policía mencionó que todas las víctimas son adultos y que tres de ellas se encuentran en estado crítico. Además, mencionó que aparentemente no fue un tiroteo aleatorio.

“No creemos que este haya sido un ataque dirigido contra una religión”, dijo Brian Redd.

Envían condolencias a familiares de víctimas

La alcaldesa Erin Mendenhall envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Aseguró que esto "nunca debería haber sucedido fuera de un lugar de oración".

Tiroteo-Salt-Lake.jpg

Por su parte, la iglesia pidió orar por todos los afectados por dicha tragedia y expresó su preocupación por cualquier espacio religioso destinado como escenario de la violencia.

 


Comentarios

Etiquetas:
