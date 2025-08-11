Tiroteo en tienda de Texas deja tres muertos; hay un detenido

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas la tarde de este lunes en un tiroteo registrado en el estacionamiento de una tienda Target en Austin, informaron autoridades locales. Un sospechoso fue detenido.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, detalló en conferencia de prensa que el presunto agresor huyó del lugar tras abrir fuego, robó y destrozó un automóvil, y posteriormente secuestró otro vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:34 horas locales, en plena jornada de compras de regreso a clases, antes del inicio del ciclo escolar.

En un primer reporte, el Departamento de Policía de Austin (ADP, por sus siglas en inglés) confirmó la muerte de dos personas; sin embargo, más tarde informó a la televisora KVUE que una tercera víctima falleció y otras dos resultaron lesionadas, aunque no se precisó su estado de salud.

Davis señaló que el sospechoso robó un auto en el mismo estacionamiento de Target y escapó, pero fue rápidamente localizado y arrestado.

“La escena sigue activa y la investigación continúa”, indicó la corporación en un mensaje dirigido al público.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, publicó en redes sociales que había sido notificado del tiroteo y que se mantenía al tanto de la situación.

"Esta es una situación devastadora y mi más sentido pésame a las víctimas y sus familias. Si bien esta investigación sigue en curso, lo que diré es que fue un acto de violencia armada repugnante y cobarde. Agradezco la rápida respuesta de nuestros oficiales del Departamento de Policía de Atlanta (APD) y otros socorristas, y quiero agradecerles por sus acciones para detener al sospechoso", afirmó el alcalde.

