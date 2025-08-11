Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T161609_765_8fb5862fa9
Internacional

Tiroteo en tienda de Texas deja tres muertos; hay un detenido

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas la tarde de este lunes en un tiroteo registrado en el estacionamiento de una tienda Target en Austin

  • 11
  • Agosto
    2025

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas la tarde de este lunes en un tiroteo registrado en el estacionamiento de una tienda Target en Austin, informaron autoridades locales. Un sospechoso fue detenido.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, detalló en conferencia de prensa que el presunto agresor huyó del lugar tras abrir fuego, robó y destrozó un automóvil, y posteriormente secuestró otro vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:34 horas locales, en plena jornada de compras de regreso a clases, antes del inicio del ciclo escolar.

En un primer reporte, el Departamento de Policía de Austin (ADP, por sus siglas en inglés) confirmó la muerte de dos personas; sin embargo, más tarde informó a la televisora KVUE que una tercera víctima falleció y otras dos resultaron lesionadas, aunque no se precisó su estado de salud.

Davis señaló que el sospechoso robó un auto en el mismo estacionamiento de Target y escapó, pero fue rápidamente localizado y arrestado.

“La escena sigue activa y la investigación continúa”, indicó la corporación en un mensaje dirigido al público.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, publicó en redes sociales que había sido notificado del tiroteo y que se mantenía al tanto de la situación.

"Esta es una situación devastadora y mi más sentido pésame a las víctimas y sus familias. Si bien esta investigación sigue en curso, lo que diré es que fue un acto de violencia armada repugnante y cobarde. Agradezco la rápida respuesta de nuestros oficiales del Departamento de Policía de Atlanta (APD) y otros socorristas, y quiero agradecerles por sus acciones para detener al sospechoso", afirmó el alcalde.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_exsecretario_linares_e56b917d89
Balean a exsecretario del ayuntamiento en Linares
nacional_policias_chiapas_8d55cf837d
Detienen en Chiapas a 56 policías por vínculos con red criminal
Localizan_sin_vida_a_maestra_jubilada_y_taxista_en_Veracruz_2117262de7
Asegura FGE que muerte de maestra en Veracruz fue por tortura
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_monreal_adan_e1a995b000
Alista Sheinbaum reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto
EH_UNA_FOTO_25b668d75a
México recibió más de 8 millones de turistas en junio: Inegi
fundacion_uefa_gaza_ninos_130c7ddb52
Fundación UEFA amplía su red de ayuda humanitaria en Gaza
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×