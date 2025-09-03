Toledo condenado a 13 años más por lavado de activos

Este miércoles, la justicia de Perú condenó a 13 años y cuatro meses al expresidente Alejandro Toledo por lavado de activos provenientes de dinero recibido de las constructoras de Brasil, Odebrecht y Camargo Correa.

Esta es la segunda sentencia que recibe el exmandatario, pues en 2024 fue condenado a 20 años y seis meses de cárcel por haber recibido coimas por $35 millones de dólares de Odebrecht.

Desde 2023, Toledo se encontraba preso en Estados Unidos y el 23 de abril de ese año fue extraditado a una cárcel para expresidentes en Lima.

Según la ley del país, las condenas no se suman, por lo que Toledo, de 79 años, pasará 20 años y seis meses en prisión.

De acuerdo con la Fiscalía del país, Alejandro Toledo $5,1 millones de dólares con la compra de inmuebles y pago de hipotecas en Perú usando el dinero de dos empresas fachadas llamadas Ecoteva Consulting Group y Ecotaste Consulting, fundadas en Costa Rica.

La justicia también ordenó la incautación de varias propiedades en Perú: una casa en un barrio residencial, una casa de playa y una oficina con estacionamientos que fueron las propiedades con las que Toledo lavó el dinero recibido.

La Fiscalía también afirmó que el exmandatario recibió dinero por la entrega de tres tramos de una carretera que une a Brasil y el sur de Perú.

