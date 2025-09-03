Cerrar X
AP_25246804827447_7a164c7cd4
Internacional

Toledo condenado a 13 años más por lavado de activos

El expresidente peruano recibió su segunda condena por coimas de Odebrecht y usó empresas fachada para lavar el dinero en bienes en Perú

  • 03
  • Septiembre
    2025

Este miércoles, la justicia de Perú condenó a 13 años y cuatro meses al expresidente Alejandro Toledo por lavado de activos provenientes de dinero recibido de las constructoras de Brasil, Odebrecht y Camargo Correa.

Esta es la segunda sentencia que recibe el exmandatario, pues en 2024 fue condenado a 20 años y seis meses de cárcel por haber recibido coimas por $35 millones de dólares de Odebrecht.

Desde 2023, Toledo se encontraba preso en Estados Unidos y el 23 de abril de ese año fue extraditado a una cárcel para expresidentes en Lima.

Según la ley del país, las condenas no se suman, por lo que Toledo, de 79 años, pasará 20 años y seis meses en prisión.

De acuerdo con la Fiscalía del país, Alejandro Toledo $5,1 millones de dólares con la compra de inmuebles y pago de hipotecas en Perú usando el dinero de dos empresas fachadas llamadas Ecoteva Consulting Group y Ecotaste Consulting, fundadas en Costa Rica.

La justicia también ordenó la incautación de varias propiedades en Perú: una casa en un barrio residencial, una casa de playa y una oficina con estacionamientos que fueron las propiedades con las que Toledo lavó el dinero recibido.

La Fiscalía también afirmó que el exmandatario recibió dinero por la entrega de tres tramos de una carretera que une a Brasil y el sur de Perú.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25241298809716_8ceac6f1b9
Ministros europeos prometen presión para acabar con la guerra
Israel_declara_Gaza_como_zona_de_combate_recupera_dos_rehenes_b20cc6b747
Israel declara Gaza como zona de combate: recupera dos rehenes
Sentencian_a_Luis_Cardenas_a_cinco_anos_de_prision_por_tortura_1348fa6493
Sentencian a Luis Cárdenas a cinco años de prisión por tortura
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_5_7a86fa5814
Exhorta a evaluar carreras universitarias de corta duración
Captura_de_pantalla_2025_09_04_163302_61ad8ef73a
PRI trabaja con rumbo a las elecciones del 2026
d21480ce_3ec6_4b4d_b3e8_6b6e31dd1706_83c1ea149c
Entregan paquetes escolares en Secundaria General No. 20
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×