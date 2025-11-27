Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_27_T134715_537_3d381bf53c
Internacional

Condenan a expresidente de Perú a 11 años por conspiración

Luego de perpetrar un intento fallido de Golpe de Estado, el exmandatario fue sentenciado en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Lima

  • 27
  • Noviembre
    2025

Pedro Castillo, expresidente de Perú fue condenado este jueves a más de 11 años de prisión por el intento fallido de Golpe de Estado que protagonizó el pasado 7 de diciembre del 2022.

El tribunal emitió esta sentencia pocos días antes de que se vencieran la vigencia de la medida cautelar estipulada el día de los hechos.

EH UNA FOTO - 2025-11-27T134452.145.png

Condenan a Castillo por intento fallido de Golpe de Estado

De acuerdo con las autoridades, como el exmandatario no logró concretar el golpe de Estado, la sentencia fue reducida de 34 a 11 años de prisión, por lo que absolvieron a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.

Sin embargo, se le impuso una suspensión para ejercer cargos públicos por dos años, así como el pago de una indemnización de aproximadamente 3.5 millones de dolares.

41eab2ee69c24f747030604e376f9dc6b12a1606.jpg

El ex primer ministro y jefe de asesores del pasado gabinete recibió una condena de seis años, la cual no será aplicada por razones humanitarias, debido a que Aníbal Torres tiene actualmente 82 años de edad.

La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel fue estipulada para la exprimer ministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra bajo asilo político en México.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_28_at_1_32_50_AM_719e0ff7fa
San Pedro y Red Ambiental se unen contra la violencia de género
Whats_App_Image_2025_11_27_at_5_20_20_PM_0f9122bd47
ITIFE destina $750 mil pesos para atender carencias en primaria
Whats_App_Image_2025_11_27_at_3_30_07_PM_0c6c39c931
Tiene San Pedro 10% de avance en renovación de Av. Alfonso Reyes
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_28_at_2_35_49_AM_f69664ac5b
Levantarán bloqueos; revisaran seguridad, agua y sectgor agrícola
Whats_App_Image_2025_11_28_at_2_36_21_AM_c04c5b666d
Disminuye consumo ganado caprino en Coahuila
Whats_App_Image_2025_11_28_at_1_33_52_AM_62c1300d5d
NL carece de sistema de pago único que opera en grandes ciudades
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×