Condenan a expresidente de Perú a 11 años por conspiración

Pedro Castillo, expresidente de Perú fue condenado este jueves a más de 11 años de prisión por el intento fallido de Golpe de Estado que protagonizó el pasado 7 de diciembre del 2022.

El tribunal emitió esta sentencia pocos días antes de que se vencieran la vigencia de la medida cautelar estipulada el día de los hechos.

Condenan a Castillo por intento fallido de Golpe de Estado

De acuerdo con las autoridades, como el exmandatario no logró concretar el golpe de Estado, la sentencia fue reducida de 34 a 11 años de prisión, por lo que absolvieron a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.

Sin embargo, se le impuso una suspensión para ejercer cargos públicos por dos años, así como el pago de una indemnización de aproximadamente 3.5 millones de dolares.

El ex primer ministro y jefe de asesores del pasado gabinete recibió una condena de seis años, la cual no será aplicada por razones humanitarias, debido a que Aníbal Torres tiene actualmente 82 años de edad.

La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel fue estipulada para la exprimer ministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra bajo asilo político en México.

