Nuevo León

AyD Monterrey cerrará sucursales por fin de año

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que cerrará sucursales el 31 de diciembre y 1 de enero; pagos podrán hacerse en línea y en tiendas autorizadas

  • 29
  • Diciembre
    2025

Con motivo de las fiestas de fin de año, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó, a través de un comunicado oficial, que sus sucursales permanecerán cerradas los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero.

La dependencia recordó a los usuarios que, durante estos días, podrán realizar sus pagos en línea a través de sus plataformas digitales, así como en tiendas de conveniencia autorizadas, con el fin de evitar contratiempos.

Las actividades y atención en sucursales se reanudarán de manera habitual una vez concluido el periodo de asueto.

