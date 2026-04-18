Tormentas y tornados causan destrucción en EUA

Una serie de tormentas con fuertes vientos y tornados provocó severos daños en varias comunidades del centro-norte de Estados Unidos, dejando a su paso viviendas destruidas, infraestructura colapsada y decenas de familias afectadas, aunque sin víctimas mortales.

El fenómeno impactó principalmente zonas rurales de Illinois, Wisconsin y Minnesota, donde autoridades locales comenzaron labores de evaluación y apoyo a los damnificados.

Daños severos, pero sin pérdidas humanas

En la localidad de Lena, Illinois, una de las más golpeadas, el jefe policial del condado Stephenson, Steve Stovall, destacó que pese a la magnitud del fenómeno, no se registraron muertes ni heridos graves.

“Somos sumamente afortunados de que esta tormenta no haya provocado pérdida de vidas”, afirmó.

Imágenes y reportes muestran techos arrancados, líneas eléctricas colapsadas y carreteras bloqueadas por escombros.

En Wisconsin, tornados afectaron localidades como Kronenwetter y Ringle, donde varias viviendas resultaron dañadas y algunos residentes quedaron atrapados temporalmente en sótanos.

El jefe de bomberos de Ringle, Chris Kielman, confirmó los rescates, mientras que el jefe policial del condado Marathon, Chad Billeb, aseguró que no había visto un nivel de devastación similar en más de tres décadas de servicio.

“Mucha gente va a necesitar mucha ayuda”, advirtió.

Impacto en Minnesota

En el condado Olmsted, en Minnesota, las autoridades reportaron “múltiples niveles” de daños. Al menos 30 viviendas fueron afectadas en Marion Township, varias de ellas con daños significativos.

Equipos de emergencia, incluyendo personal de seguridad y bomberos, realizaron recorridos casa por casa para verificar el estado de los residentes.

El paso de la tormenta dejó escenas de pánico. En Lena, el joven de 14 años Leo Zach relató cómo el auditorio de su escuela comenzó a sacudirse mientras se desarrollaba una competencia musical.

Al salir, encontraron ventanas rotas y parte del techo arrancado.

Otra residente, Rachel Nemon, describió cómo tuvo que refugiarse en un autolavado mientras veía árboles ser arrancados de raíz y chispas eléctricas a su alrededor.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que los daños probablemente fueron causados por tornados y anunció inspecciones durante el fin de semana.

Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, informó que ya recibió reportes de la situación y que la agencia estatal de emergencias trabaja en las zonas afectadas.

Las autoridades advirtieron que la recuperación será prolongada, mientras continúan las labores para restablecer servicios básicos y apoyar a las comunidades impactadas.

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