Trump acusa a la BBC de corrupción y advierte demanda millonaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra la cadena pública BBC, a la que calificó de “corrupta”, y aseguró que tiene la “obligación” de demandarla por difamación.

Las declaraciones fueron hechas en una entrevista exclusiva con la cadena británica GB News, difundida este sábado.

En la conversación con la periodista Bev Turner desde la Casa Blanca, Trump afirmó que seguirá adelante con acciones legales por la edición manipulada de un discurso suyo de enero de 2021, por la cual la BBC ya presentó disculpas formales tras provocar la renuncia de altos directivos, incluido su director ejecutivo, Tim Davie.

“El término ‘fake news’ era genial, pero no es suficientemente fuerte. Lo que hicieron es corrupto”, dijo el mandatario, calificando la actuación de la BBC como una “mala praxis flagrante”.

Añadió que, aunque no busca involucrarse en litigios, considera que “probablemente está obligado” para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Antes de la emisión de la entrevista, Trump elevó la presión desde el Air Force One, afirmando que exigirá a la BBC entre 1,000 y 5,000 millones de dólares en compensación.

Sus declaraciones se producen después de que el Daily Telegraph revelara la edición manipulada de un discurso difundido en el programa Panorama en 2024, donde aparentemente se le mostraba incitando la insurrección del 6 de enero de 2021.

Otro caso similar fue detectado en el programa Newsnight.

Trump había exigido tres condiciones para evitar la demanda: retractación completa, disculpas formales y compensación adecuada.

Aunque la BBC envió una carta de disculpa el jueves, el presidente calificó la respuesta como insuficiente: “Si dices que no era intencional, no estás pidiendo perdón”, afirmó.

El mandatario anticipó que el litigio podría revelar si la cadena ha manipulado más contenidos: “La parte positiva es que lo descubriremos. Quizá me lo hicieron bastante”.

Comentarios