Vaticano ve visita papal a España como mensaje migratorio

El Vaticano calificó como “muy importante” la próxima visita del papa León XIV a España, prevista del 6 al 12 de junio, al considerar que tendrá un fuerte simbolismo tanto para la Iglesia en Europa como para el debate migratorio continental.

El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, señaló que la elección de España como primer viaje europeo del pontífice refleja el peso histórico del país y de su Iglesia, además de su relevancia en temas sociales clave.

España, entre fe y secularización

Parolin subrayó que uno de los principales objetivos del viaje será fortalecer la fe de la población española en un contexto de creciente secularización.

Según explicó, la visita papal buscará respaldar a una comunidad católica que continúa activa, al tiempo que servirá como reflexión sobre el papel de la religión en sociedades cada vez más secularizadas.

Uno de los momentos más significativos será la estancia del pontífice en Gran Canaria y Tenerife, donde el Vaticano prevé que León XIV enfatice una postura cristiana de apertura, solidaridad y acogida hacia las personas migrantes.

Parolin destacó que esta escala tendrá un valor simbólico para toda Europa, especialmente por la relevancia de Canarias como puerta de entrada migratoria.

El cardenal aseguró que el viaje enviará una señal clara al continente sobre la necesidad de mantener una actitud humanitaria frente a la migración.

Insistió en que el papa promoverá una visión centrada en la acogida y la dignidad humana, al tiempo que respaldará mecanismos de migración regulada y legal.

Itinerario del viaje

El recorrido oficial incluirá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, combinando actividades pastorales, encuentros institucionales y mensajes sobre cohesión social.

Además, el Vaticano adelantó que León XIV visitará Lampedusa el 4 de julio, reforzando su atención sobre los desafíos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico.

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