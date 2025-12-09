Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25342758333388_adfa4f4839
Internacional

Trump advierte que Maduro tiene los días 'contados'

Trump afirmó que Maduro tiene los días “contados” y no descartó una invasión terrestre a Venezuela, pese a contactos recientes entre ambos mandatarios

  • 09
  • Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con Politico que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días contados”, al ser consultado sobre el alcance de sus acciones para sacarlo del poder.

Trump reiteró que su Gobierno no reconoce la legitimidad del dirigente venezolano.

Evita descartar una intervención militar en Venezuela

Durante la conversación, la periodista Dasha Burns preguntó si podía descartarse una invasión terrestre a Venezuela.

Trump respondió que no confirmaría ni negaría esa opción: “No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”, dijo.

Operación Lanza del Sur y presión militar regional

Desde mediados de año, el Gobierno estadounidense ha desplegado una presencia militar inédita en la región bajo la operación Lanza del Sur, presentada como una estrategia para combatir el narcotráfico.

Esta operación ha destruido una veintena de lanchas con supuesta droga en el Caribe y el Pacífico y ha dejado más de 80 personas muertas, a quienes Washington acusa de “narcoterroristas”.

Trump promete acciones dentro de Venezuela

El presidente ha afirmado en diversas ocasiones que “pronto” comenzarán ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que ha aumentado la tensión con Caracas.

A pesar del clima hostil, Trump y Maduro sostuvieron en noviembre una llamada telefónica que, según fuentes citadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, Trump expresó su deseo de que Maduro deje el poder, aunque no fijó ultimátum alguno. Ambos líderes acordaron mantener futuros contactos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_10_at_1_40_13_AM_c68daf874e
No hay agua para más entregas a EUA: Consejo de Cuenca
Joropo_Venezuela_398e2f2448
Unesco declara el Joropo de Venezuela Patrimonio Cultural
AP_25344040110852_989a7577c3
Demócratas ganan alcaldía de Miami después de casi tres décadas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_10_at_12_09_57_AM_47e2fdc78c
Precios de la carne en México podrían subir drásticamente en 2026
Whats_App_Image_2025_12_10_at_12_09_38_AM_ac64b5c9bd
Proyectan un noreste con gran dinamismo laboral
Whats_App_Image_2025_12_10_at_1_40_45_AM_bbec394a59
Critican falta de apertura en foro de reforma electoral
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×