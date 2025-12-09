Trump advierte que Maduro tiene los días 'contados'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con Politico que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días “contados”, al ser consultado sobre el alcance de sus acciones para sacarlo del poder.

Trump reiteró que su Gobierno no reconoce la legitimidad del dirigente venezolano.

Evita descartar una intervención militar en Venezuela

Durante la conversación, la periodista Dasha Burns preguntó si podía descartarse una invasión terrestre a Venezuela.

Trump respondió que no confirmaría ni negaría esa opción: “No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”, dijo.

Operación Lanza del Sur y presión militar regional

Desde mediados de año, el Gobierno estadounidense ha desplegado una presencia militar inédita en la región bajo la operación Lanza del Sur, presentada como una estrategia para combatir el narcotráfico.

Esta operación ha destruido una veintena de lanchas con supuesta droga en el Caribe y el Pacífico y ha dejado más de 80 personas muertas, a quienes Washington acusa de “narcoterroristas”.

Trump promete acciones dentro de Venezuela

El presidente ha afirmado en diversas ocasiones que “pronto” comenzarán ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que ha aumentado la tensión con Caracas.

A pesar del clima hostil, Trump y Maduro sostuvieron en noviembre una llamada telefónica que, según fuentes citadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, Trump expresó su deseo de que Maduro deje el poder, aunque no fijó ultimátum alguno. Ambos líderes acordaron mantener futuros contactos.

