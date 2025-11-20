Trump analiza más acciones contra cárteles de México: Casa Blanca

El Gobierno de Estados Unidos anunció que el presidente Donald Trump está estudiando “medidas adicionales” contra los cárteles del narcotráfico en México, aun cuando la Casa Blanca elogió este jueves los “avances históricos” del gobierno de Claudia Sheinbaum en seguridad y cooperación bilateral.

“Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico”, declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa.

Trump insiste en una postura más agresiva contra los cárteles

Leavitt aseguró que Trump está “muy interesado” en aumentar la presión sobre las organizaciones criminales mexicanas. “Ha sido muy claro al respecto… su equipo de Seguridad Nacional analiza estas opciones constantemente”, afirmó.

Los comentarios se producen días después de que Trump expresara abiertamente que no descarta autorizar ataques dentro de territorio mexicano contra los cárteles.

“¿Autorizaría ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien”, dijo el lunes desde la Casa Blanca. Aunque matizó que no es una decisión tomada, añadió: “Estaría orgulloso de hacerlo”.

Sheinbaum rechaza cualquier intervención militar de Estados Unidos

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza, negando por completo la posibilidad de que fuerzas estadounidenses operen dentro de México.

“Nos pueden ayudar con información, pero nosotros operamos en nuestro territorio. No aceptamos intervención de ningún gobierno extranjero”, aseguró en su conferencia matutina.

La controversia surge mientras la administración Trump ejecuta el operativo Lanza del Sur, una estrategia militar para combatir el narcotráfico en Latinoamérica.

Como parte de la operación, Estados Unidos destruyó recientemente una veintena de lanchas presuntamente cargadas con droga cerca de Venezuela y Colombia, acciones que han dejado más de 80 personas muertas.

Comentarios