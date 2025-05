Trump anuncia el fin de los bombardeos a los hutíes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Estados Unidos cesará los bombardeos contra los hutíes en Yemen, afirmando que el grupo ha "capitulado" y expresó que "no quieren seguir peleando".

"Los hutíes han anunciado que no lo harán, o al menos nos anunciaron a nosotros que no quieren luchar más... pero, lo que es más importante, les creeremos. Dicen que ya no volarán barcos y ese es el propósito de lo que estábamos haciendo... así que es solo una noticia que acabamos de recibir", aseguró el mandatario estadounidense.

Según Trump, los hutíes habrían comunicado su deseo de detener los ataques contra barcos estadounidenses, diciendo: "Por favor, no nos bombardeen más y no vamos a atacar vuestros barcos".

Esta declaración marca el fin de una campaña aérea iniciada en marzo de 2025, que buscaba contrarrestar los ataques hutíes contra la navegación en el mar Rojo, los cuales afectaron rutas comerciales clave.

"En el futuro, ninguna de las partes atacará a la otra, incluidos los buques estadounidenses, en el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab, lo que garantizará la libertad de navegación y el flujo fluido del transporte comercial internacional", dijo.

Trump destacó que los bombardeos estadounidenses fueron "exitosos" y que los hutíes reconocieron su derrota, lo que llevó a esta decisión de suspender las operaciones militares.

