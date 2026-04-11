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Internacional

Trump anuncia limpieza de minas en el Estrecho de Ormuz

El mandatario de Estados Unidos asegura que inició operaciones en la vía estratégica mientras avanzan negociaciones con Irán para poner fin al conflicto

  • 11
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país ya comenzó el “proceso de limpieza” de minas en el Estrecho de Ormuz, en medio de las negociaciones de paz con Irán que se desarrollan en Islamabad.

A través de su red Truth Social, el mandatario aseguró que esta acción se realiza “como un favor a países de todo el mundo”, entre ellos China, Japón, Corea del Sur, Francia y Alemania, debido a la importancia estratégica de esta ruta para el comercio energético global.

Trump criticó a sus aliados internacionales por, según dijo, no mostrar voluntad para intervenir en la reapertura de la vía marítima, bloqueada por Teherán en el contexto del conflicto.

Asimismo, arremetió contra medios de comunicación que, afirmó, presentan a Irán como ganador en la guerra.

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“Todo el mundo sabe que están perdiendo, y perdiendo mucho”, sostuvo.

El mandatario aseguró que las capacidades militares iraníes han sido severamente debilitadas, incluyendo su Armada, Fuerza Aérea y sistemas de defensa.

Impacto económico y presión energética

En otro mensaje, el presidente estadounidense señaló que sigue de cerca el comportamiento de los precios de los fertilizantes, afectados por el conflicto, y advirtió que no permitirá prácticas especulativas que perjudiquen a los agricultores de su país.

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También indicó que un número creciente de petroleros se dirige a Estados Unidos para abastecerse de crudo, ante la incertidumbre generada por la situación en Medio Oriente.

Las declaraciones se producen en paralelo a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, encabezadas por el vicepresidente J.D. Vance.

Lee aquí la nota completa: Estados Unidos inicia diálogo con Irán en Pakistán

Un día antes, Trump había advertido que su gobierno podría abrir el Estrecho de Ormuz por la fuerza si las negociaciones no prosperan.

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Aunque tras el anuncio de un alto el fuego temporal algunos buques han retomado el tránsito por el estrecho, las tensiones persisten y mantienen la incertidumbre sobre la estabilidad de la tregua y el futuro del conflicto en la región.


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