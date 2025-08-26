Cerrar X
Internacional

Trump anuncia pena de muerte para asesinos en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su Administración pedirá la pena de muerte para quienes cometan asesinatos en Washington

  • 26
  • Agosto
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su Administración pedirá la pena de muerte para quienes cometan asesinatos en Washington, como parte de su plan para acabar con la criminalidad en la capital del país.

“Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte”, declaró el mandatario durante la séptima reunión de su Gabinete. Trump aseguró que se trata de “una medida de prevención muy fuerte” y afirmó que cuenta con el respaldo de todo su equipo.

“No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción”, añadió, al reiterar que en su gobierno “si alguien mata a alguien, va a ser pena de muerte”.

El anuncio se enmarca en la estrategia de Trump contra lo que considera una criminalidad desbordada en Washington, a pesar de que los índices actuales se mantienen en los niveles más bajos de los últimos 30 años.

El pasado 11 de agosto, el republicano asumió el control de la seguridad en la capital por un periodo inicial de 30 días, amparado en una ley que le permite intervenir la autoridad local bajo el argumento de “emergencia” por la alta delincuencia.

Como parte de esta intervención, además de los 800 miembros de la Guardia de Washington ya desplegados, seis estados gobernados por republicanos, Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee, enviaron refuerzos.

Con ello, el número de efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad asciende a unos 2,000, en coordinación con la Policía Metropolitana y agencias federales como el FBI, la DEA y el ICE.

De acuerdo con la fiscal general Pam Bondi, hasta este martes se han arrestado a 1,094 personas y decomisado 115 armas ilegales.

Sin embargo, activistas y organizaciones han denunciado que esta campaña contra el crimen está siendo utilizada por las agencias federales para detener a migrantes indocumentados.


Comentarios

Etiquetas:
