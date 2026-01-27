Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

¿Esta medida también deberían aplicarla en México?

La Asamblea Nacional de Francia inició este lunes el debate de una propuesta legislativa que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, en respuesta a la creciente preocupación por el acoso digital, la exposición a contenidos nocivos y el impacto de estas plataformas en la salud mental infantil. La iniciativa se suma a una ola de regulaciones internacionales que buscan poner límites más estrictos al uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.

El proyecto de ley plantea impedir que menores de 15 años utilicen redes sociales o funciones con dinámicas propias de estas plataformas —como la interacción pública, algoritmos de recomendación o mensajería— incluso cuando estén integradas en servicios digitales más amplios. La propuesta refleja el aumento de la inquietud social y política en Francia ante el deterioro del bienestar emocional de los menores, así como el incremento de episodios de violencia juvenil vinculados al entorno digital.

El presidente Emmanuel Macron ha sido uno de los principales impulsores del debate y ha señalado reiteradamente a las redes sociales como un factor que contribuye a la radicalización, la violencia y el aislamiento entre jóvenes. El mandatario ha llamado a Francia a seguir el ejemplo de Australia, que en diciembre implementó la primera prohibición a nivel mundial del uso de redes sociales para menores de 16 años. La legislación australiana obliga a plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube a verificar la edad de los usuarios y enfrentar sanciones si permiten el acceso de menores.

En Australia, la medida surgió tras años de investigaciones oficiales que vincularon el uso intensivo de redes sociales con problemas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño y autolesiones en adolescentes. El gobierno australiano optó por trasladar la responsabilidad del control de edad a las propias empresas tecnológicas, un enfoque que ha sido observado con atención por otros países que enfrentan debates similares sobre la protección de la infancia en entornos digitales.

Macron ha expresado su intención de que la prohibición francesa entre en vigor antes del inicio del próximo ciclo escolar, en septiembre, como una señal política contundente. “Con esta ley estamos estableciendo un límite claro en la sociedad y diciendo que las redes sociales no son inofensivas”, afirmó la legisladora centrista Laure Miller al presentar el proyecto ante la cámara, subrayando que la regulación busca proteger a los menores sin criminalizar a las familias.

El debate francés se inscribe en un contexto europeo más amplio. Países como Reino Unido, Dinamarca, España y Grecia analizan medidas similares, mientras que el Parlamento Europeo ha instado a la Unión Europea a fijar edades mínimas obligatorias para el acceso a redes sociales. No obstante, la implementación de estas restricciones sigue dependiendo de cada Estado miembro, lo que ha generado un mosaico de regulaciones dispares dentro del bloque.

Aunque el proyecto aún enfrenta resistencias —especialmente por los desafíos técnicos de la verificación de edad y los riesgos a la privacidad—, el debate marca un punto de inflexión en la forma en que los gobiernos occidentales abordan el poder y la influencia de las plataformas digitales sobre los menores, con Francia posicionándose como uno de los países más decididos a avanzar hacia una regulación estricta.

