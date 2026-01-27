Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
redes_sociales_fa770ca723
Internacional

Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

El país inició el debate de la propuesta en respuesta a la preocupación por el acoso digital, la exposición a contenidos nocivos y el impacto en la salud mental

  • 27
  • Enero
    2026

¿Esta medida también deberían aplicarla en México?

La Asamblea Nacional de Francia inició este lunes el debate de una propuesta legislativa que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, en respuesta a la creciente preocupación por el acoso digital, la exposición a contenidos nocivos y el impacto de estas plataformas en la salud mental infantil. La iniciativa se suma a una ola de regulaciones internacionales que buscan poner límites más estrictos al uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.

El proyecto de ley plantea impedir que menores de 15 años utilicen redes sociales o funciones con dinámicas propias de estas plataformas —como la interacción pública, algoritmos de recomendación o mensajería— incluso cuando estén integradas en servicios digitales más amplios. La propuesta refleja el aumento de la inquietud social y política en Francia ante el deterioro del bienestar emocional de los menores, así como el incremento de episodios de violencia juvenil vinculados al entorno digital.

El presidente Emmanuel Macron ha sido uno de los principales impulsores del debate y ha señalado reiteradamente a las redes sociales como un factor que contribuye a la radicalización, la violencia y el aislamiento entre jóvenes. El mandatario ha llamado a Francia a seguir el ejemplo de Australia, que en diciembre implementó la primera prohibición a nivel mundial del uso de redes sociales para menores de 16 años. La legislación australiana obliga a plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube a verificar la edad de los usuarios y enfrentar sanciones si permiten el acceso de menores.

En Australia, la medida surgió tras años de investigaciones oficiales que vincularon el uso intensivo de redes sociales con problemas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño y autolesiones en adolescentes. El gobierno australiano optó por trasladar la responsabilidad del control de edad a las propias empresas tecnológicas, un enfoque que ha sido observado con atención por otros países que enfrentan debates similares sobre la protección de la infancia en entornos digitales.

Macron ha expresado su intención de que la prohibición francesa entre en vigor antes del inicio del próximo ciclo escolar, en septiembre, como una señal política contundente. “Con esta ley estamos estableciendo un límite claro en la sociedad y diciendo que las redes sociales no son inofensivas”, afirmó la legisladora centrista Laure Miller al presentar el proyecto ante la cámara, subrayando que la regulación busca proteger a los menores sin criminalizar a las familias.

El debate francés se inscribe en un contexto europeo más amplio. Países como Reino Unido, Dinamarca, España y Grecia analizan medidas similares, mientras que el Parlamento Europeo ha instado a la Unión Europea a fijar edades mínimas obligatorias para el acceso a redes sociales. No obstante, la implementación de estas restricciones sigue dependiendo de cada Estado miembro, lo que ha generado un mosaico de regulaciones dispares dentro del bloque.

Aunque el proyecto aún enfrenta resistencias —especialmente por los desafíos técnicos de la verificación de edad y los riesgos a la privacidad—, el debate marca un punto de inflexión en la forma en que los gobiernos occidentales abordan el poder y la influencia de las plataformas digitales sobre los menores, con Francia posicionándose como uno de los países más decididos a avanzar hacia una regulación estricta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_pharrell_williams_francia_5d64d53520
Macron condecora a Pharrell Williams y surge polémica en Francia
EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T174504_504_3559399348
Bella Hadid y Adán Bañuelos terminan su relación
herlindo_dc0b84826b
Herlindo encuentra refugio ante el frío, pero añora a su familia
publicidad

Últimas Noticias

choque_autobuses_30_lesionados_jalisco_2fb330c1cf
Choque entre unidades de ruta deja 31 lesionados en Jalisco
EH_CONTEXTO_2026_01_27_T124342_885_607e1c9d5c
Reportan desaparición del nieto de la cantante Lucha Villa
EH_DOS_FOTOS_2026_01_27_T122947_276_9e6163d42c
Mia Goth protagonizará Fonda, nuevo thriller de Justine Triet
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×