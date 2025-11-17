Cerrar X
Trump demanda a California por ley que prohíbe máscaras a agentes

El gobierno federal acusa que las nuevas normas ponen en riesgo a sus agentes y se niega a cumplir las restricciones sobre identificación y uso de cubrebocas

  • 17
  • Noviembre
    2025

La administración Trump presentó una demanda el lunes contra las nuevas leyes de California que prohíben a los agentes federales usar máscaras y les exigen tener identificación mientras realizan operaciones en el estado.

El gobierno federal argumentó que las leyes amenazan la seguridad de los agentes que enfrentan acoso, filtración de sus datos personales y violencia "sin precedentes" y ha dicho que no las acatará.

California se convirtió en el primer estado en prohibir a la mayoría de los agentes del orden, incluidos los federales de inmigración, cubrirse el rostro mientras llevan a cabo diligencias oficiales bajo un proyecto de ley que promulgó en septiembre el gobernador Gavin Newsom.

La ley prohíbe los pasamontañas y otras cubiertas para el rostro y cuello a los agentes locales y federales, incluidos los de inmigración, mientras realizan tareas oficiales. Existen excepciones para los agentes encubiertos, el equipo de protección como respiradores N95 o equipo táctico, y no se aplica a la policía estatal.

Newsom también firmó una legislación que requiere que las fuerzas del orden usen una identificación clara que muestre su agencia y número de placa mientras están de servicio. Las leyes requieren que las agencias federales del orden emitan una política de identificación visible para el 1 de enero de 2026 y otra para el uso de máscaras para el 1 de julio.

"Las políticas de California contra las fuerzas del orden discriminan al gobierno federal y están diseñadas para crear riesgos para nuestros agentes. Estas leyes no pueden mantenerse", afirmó en un comunicado de prensa la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

La demanda indica que ha habido múltiples incidentes donde los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron seguidos y sus familias amenazadas. Cita un caso de tres mujeres en Los Ángeles que están acusadas de transmitir en vivo mientras seguían a un agente del ICE a su casa y publicaban la dirección en Instagram.

"Dadas las amenazas personales y la violencia que enfrentan los agentes, las agencias federales del orden permiten que sus oficiales elijan si usan máscaras para proteger sus identidades y proporcionar una capa adicional de seguridad", señala la demanda.

Newsom ha dicho que la práctica de agentes federales enmascarados arrestando personas en todo el estado es "distópica".

Los críticos han expresado preocupaciones sobre el papel creciente de agentes federales en la policía local, a menudo no identificados, que se encargan de hacer cumplir las leyes migratorias.


