Internacional

Trump despide a fiscal que no acusó a fiscal general de NY

La Administración del presidente Trump despidió este viernes a la fiscal Elizabeth Yusi, quien se negó a presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York

  • 18
  • Octubre
    2025

La Administración del presidente Donald Trump despidió este viernes a la fiscal Elizabeth Yusi, quien se negó a presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, investigadora de las actividades empresariales del mandatario.

El Departamento de Justicia notificó la destitución de Yusi, así como de su adjunta, Kristin Bird. La fiscal argumentó que no existían causas probables para imputar a James.

Yusi, reconocida por su trabajo en casos de delitos violentos y fraude en el distrito este de Virginia, supervisó numerosos procesos penales de relevancia.

El 9 de octubre, un gran jurado federal acusó formalmente a James por fraude bancario y declaraciones falsas relacionadas con la compra de una propiedad en Norfolk, Virginia, en 2020.

Desde 2022, James había presentado denuncias contra Trump por presunto inflado de activos de su organización para obtener mejores condiciones en préstamos y seguros. Durante esta Administración, su fiscal general, Pam Bondi, también ha acusado a otros críticos de Trump, como James Comey y John Bolton.


