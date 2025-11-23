Cerrar X
Internacional

EUA y Ucrania reportan avances en negociaciones de paz

Marco Rubio, y el jefe negociador ucraniano, Andrii Yermak, destacaron este domingo 'buenos progresos' en las conversaciones celebradas en Ginebra

  • 23
  • Noviembre
    2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el jefe negociador ucraniano, Andrii Yermak, destacaron este domingo “buenos progresos” en las conversaciones celebradas en Ginebra sobre el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rubio calificó el encuentro como “la reunión más productiva y significativa hasta ahora” dentro del proceso de negociación, y adelantó que las delegaciones continuarían sus discusiones en las próximas horas.

Según el funcionario estadounidense, ya existe un “producto” preliminar construido a partir de aportaciones de todas las partes implicadas, lo que permitió lograr “un buen avance”.

El secretario de Estado señaló que Washington analiza sugerencias para introducir ajustes al documento, con el fin de acercarlo a un texto aceptable tanto para Ucrania como para Rusia.

Aunque Moscú no participa en las reuniones de Ginebra, afirmó que la delegación estadounidense tiene “una visión bastante clara” de sus prioridades.

Pese al avance, Rubio advirtió que “aún hay trabajo por hacer” y evitó responder preguntas de la prensa, prometiendo una nueva declaración pública en las siguientes horas.

Yermak coincidió en que la sesión fue “muy productiva” y aseguró que las partes avanzan hacia “una paz justa y duradera”.

Agradeció a Estados Unidos y al presidente Trump por el impulso a las negociaciones, cuyo objetivo es alcanzar una propuesta conjunta con los aliados europeos en los próximos días.

La ronda en Ginebra se desarrolla con base en el plan de paz de 28 puntos presentado por Trump a Kiev.

La iniciativa contempla la cesión de territorios a Rusia y la reducción del Ejército ucraniano, elementos que han generado reservas tanto en Ucrania como entre sus socios occidentales.


Comentarios

Etiquetas:
