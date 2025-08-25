Trump despide a gobernadora de la Fed señalada por fraude

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este lunes a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, quien está siendo investigada por un posible fraude hipotecario.

Fue mediante su red social, Truth Social, que el mandatario estadounidense hizo oficial esta destitución.

En la carta dirigida a Cook, la cual lleva un membrete de la Casa Blanca, el presidente invoca el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913.

"Está usted eliminada de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato", decía el documento.

El mandatario, que durante la semana pasada reclamó la dimisión de Cook argumentando que "ha hecho algo malo", citó la recomendación de investigación penal del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, a la fiscal general, Pam Bondi.

"Como se establece en la recomendación penal (...), hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios", escribe Trump, que argumenta que Cook firmó dos hipotecas para una "residencia primaria" en dos estados diferentes en dos semanas.

Si bien el presidente de Estados Unidos puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed siempre y cuando exista una causa que justifique la acción, la cual en la mayoría de los casos implica la mala praxis o un comportamiento delictivo, es previsible que los argumentos de Trump sobre la causa del despido de Cook bajo las leyes vigentes desencadenen una batalla legal.

En su carta, Trump señaló que Estados Unidos "debe poder tener plena confianza en la honestidad de los miembros encargados de establecer la política y supervisar la Reserva Federal" y argumentó que la supuesta "negligencia" de Cook pone en cuestión su "competencia" reguladora.

La semana pasada, después de recibir acusaciones, Cook rechazó dimitir por "intimidación" y afirmó que respondería con "información precisa" a los cuestionamientos sobre su historial financiero.

La ofensiva contra Cook, que fue nominada para el cargo por el expresidente demócrata Joe Biden, se suma a la presión que la Administración Trump está ejerciendo sobre la Fed y su presidente, Jerome Powell, al que reclama bajar los tipos de tasas de interés.

