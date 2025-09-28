Cerrar X
Internacional

Trump hablará en reunión de militares convocada de urgencia

El presidente Donald Trump hablará en una reunión convocada apresuradamente de los principales líderes militares este martes

  • 28
  • Septiembre
    2025

El presidente Donald Trump hablará en una reunión convocada apresuradamente de los principales líderes militares este martes, según una persona con conocimiento de sus planos.

Cientos de generales y almirantes —comandantes superiores de rango de una estrella o más y sus principales asesores— han sido convocados de todo el mundo a la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, con poco aviso por parte del secretario de Defensa Pete Hegseth.

La persona no estaba autorizada para discutir los planos del presidente antes de un anuncio público sobre su asistencia y habló bajo condición de anonimato.

La noticia sobre la reunión se conoció el jueves, y Trump no parecía estar al tanto cuando fue preguntado por primera vez por los reporteros durante una aparición en la Oficina Oval.

"Estaré allí si me quiero, pero ¿por qué es un asunto tan importante?" dijo Trump.

La participación de Trump en la reunión aumenta la probabilidad de un evento politizado frente a una audiencia no partidista de líderes militares. En junio, pronunció comentarios al estilo de campaña ante personal uniformado en Fort Bragg, Carolina del Norte, atacando a su predecesor demócrata, Joe Biden.

El presidente republicano también está ampliando el uso del ejército en ciudades estadounidenses, argumentando que es necesario para combatir el crimen.

La Guardia Nacional continúa patrullando en el Distrito de Columbia, y se espera un despliegue menor en Memphis, Tennessee. El sábado, Trump anunció que también enviaría tropas a Portland, Oregon, para proteger contra "terroristas domésticos".

A pesar de las objeciones de los funcionarios locales y estatales, Trump previamente envió a la Guardia Nacional ya los Marines en servicio activo a Los Ángeles, donde hubo protestas contra las masivas detenciones de inmigrantes.

El principal portavoz del Pentágono ha confirmado previamente que Hegseth "se dirigirá a sus líderes militares superiores a principios de la próxima semana".

En todo el ejército, hay 800 generales y almirantes de todos los rangos. Muchos comandan a millas de miembros del servicio y están estacionados en todo el mundo en más de una docena de países y zonas horarias.

The Washington Post fue el primero en informar sobre los aviones de Trump para asistir a la reunión.


