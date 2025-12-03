Hegseth puso en riesgo misión al usar 'app' de mensajería: EUA

El organismo de control del Pentágono determinó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso en riesgo al personal estadunidense y a la misión militar al utilizar la aplicación Signal para transmitir información sensible relacionada con un ataque contra militantes hutíes en Yemen, informaron este miércoles dos personas familiarizadas con los hallazgos.

Según una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato, aunque Hegseth tiene autoridad para desclasificar información, el informe no concluyó que lo hiciera de manera indebida.

Violación a políticas internas del Pentágono

El reporte sí establece que Hegseth violó las políticas del Departamento de Defensa al utilizar su dispositivo personal para tratar asuntos oficiales.

Además, recomendó reforzar la capacitación en manejo de información para todos los funcionarios del Pentágono.

Hegseth defendió su actuación

El secretario de Defensa se negó a ser entrevistado por el inspector general, pero entregó una declaración por escrito.

En ella argumentó que tiene permiso para desclasificar información a su criterio y que sólo compartió detalles que, a su juicio, no comprometían la misión.

El caso ha generado debate interno sobre el uso de dispositivos personales y aplicaciones de mensajería en asuntos de seguridad nacional.

