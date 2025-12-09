Podcast
Internacional

Trump llama 'débiles' a líderes de la Unión Europea

Trump criticó a sus líderes por su respuesta a la guerra en Ucrania, además de presionar a Zelensky para aceptar propuestas de paz

  • 09
  • Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Unión Europea de ser un grupo de países “en decadencia” liderados por personas “débiles”, según declaró en una entrevista publicada este martes por Politico.

Trump sostuvo que los líderes europeos están dominados por el deseo de ser “políticamente correctos” y que, como consecuencia, “Europa no sabe qué hacer”.

Cuestiona la respuesta europea a la guerra en Ucrania

Respecto al conflicto en Ucrania, Trump criticó que los dirigentes europeos “hablan pero no producen”, lo que, afirmó, prolonga la guerra.

“Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos”, añadió, insistiendo en que los gobiernos del continente “no saben qué hacer”.

Presión sobre Zelensky y molestia por propuesta de paz

Trump también arremetió contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, a quien exigió “espabilarse y empezar a aceptar las cosas”. 

El mandatario dijo estar molesto porque Zelensky no ha leído el último borrador de la propuesta para poner fin al conflicto.

“Estaría bien que lo leyera”, comentó.

Zelensky defiende postura común con Europa

El líder ucraniano, que el lunes se reunió en Londres con los mandatarios de Reino Unido, Francia y Alemania, aseguró que los aliados europeos mantienen una “postura común” hacia una posible solución.

Zelensky reiteró que no cederá territorio ucraniano a Rusia y anunció que presentará un nuevo plan de paz revisado conforme a la posición de Kiev.

Trump insistió además en la necesidad de que Ucrania celebre elecciones, algo que no ocurre desde 2019.

“Creo que es el momento”, dijo. “Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero el pueblo ucraniano debería tener esa opción”.


