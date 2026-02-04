Podcast
Internacional

Papa León XIV instó a renovar con urgencia el tratado 'START III'

Frente a más de 7,000 personas, el pontífice hizo un llamado urgente a que no se abadone el pacto para garantizar la paz y la armonía de Estados Unidos y Rusia

  • 04
  • Febrero
    2026

El papa León XIV solicitó con urgencia el renovar el tratado START III para contener la proliferación de las armas nucleares en Estados Unidos y Rusia para así, evitar ataques de tal naturaleza.

Aseguró que "la situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva 'carrera armamentística' que amenace aún más la paz entre las naciones".

"Mañana expira el tratado New Start (START III), firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa. Este tratado ha representado un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua" aseguró el pontífice.

papa-insta-renovar-tratado-start-iii.jpg

Es por ello, que hizo un llamado urgente a que no se abadone el pacto para garantizar la paz y la armonía entre ambos países.

"Es más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos"

Pide apoyo para ucranianos ante falta de recursos energéticos

De acuerdo con la agencia EFE, también pidió apoyo para los ciudadanos de Ucrania "golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas" en un llamamiento al final de la audiencia general de los miércoles.

"Todos apoyemos con nuestras oraciones a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, duramente golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas. Expreso mi gratitud por las iniciativas de solidaridad promovidas en las diócesis católicas de Polonia y otros países, que se esfuerzan por ayudar a la población a resistir en este tiempo de gran frío"

Comentarios

