EUA y aerolíneas activan plan tras cierre de Spirit Airlines

Luego del sorpresivo cierre de operaciones de Spirit Airlines, la Administración del presidente Donald Trump anunció este sábado un plan de apoyo para pasajeros y empleados de la aerolínea, en coordinación con varias de las principales compañías aéreas de Estados Unidos.

La medida surge después de que fracasara un intento de rescate gubernamental por 500 millones de dólares, lo que dejó a Spirit sin liquidez suficiente para continuar operando.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que American Airlines, United, Delta, JetBlue, Southwest, Allegiant, Frontier, Avelo y Breeze acordaron implementar diversas acciones para mitigar el impacto del cierre.

Leer más: Spirit Airlines cierra definitivamente tras 34 años

United, Delta, JetBlue y Southwest ofrecerán precios especiales por tiempo limitado a pasajeros de Spirit que necesiten reprogramar vuelos cancelados, siempre que presenten su número de confirmación y comprobante de pago.

Además, American Airlines y Delta aplicarán tarifas reducidas en rutas con alta demanda donde Spirit tenía una fuerte presencia.

Congelamiento de precios y descuentos adicionales

Allegiant anunció congelación de tarifas en rutas que coincidían con Spirit, mientras que Frontier puso en marcha descuentos de hasta 50 % en toda su red hasta el 10 de mayo.

Por su parte, Avianca ofreció a pasajeros de Spirit la posibilidad de regresar a su punto de origen sin cobro de tarifa aérea, ampliando así las opciones para viajeros internacionales afectados.

Apoyo para 17 mil trabajadores

El acuerdo también contempla asistencia para empleados de Spirit, muchos de los cuales quedaron repentinamente sin trabajo tras la liquidación.

Varias aerolíneas participantes facilitarán vuelos de regreso a casa para personal desplazado y ofrecerán entrevistas laborales con preferencia, buscando absorber parte de la fuerza laboral afectada.

Trump culpa a la era Biden

Durante el anuncio, Duffy responsabilizó a la administración del expresidente Joe Biden por bloquear en 2024 la fusión entre JetBlue y Spirit, una operación valuada en 3 mil 800 millones de dólares que, según el actual gobierno, pudo haber evitado el colapso.

Sin embargo, en su momento un juez federal rechazó la operación argumentando que habría reducido la competencia y elevado tarifas para consumidores.

Spirit, que ya enfrentaba problemas financieros desde la pandemia y se había declarado en bancarrota en dos ocasiones en menos de dos años, atribuyó su cierre definitivo al aumento sostenido en los precios del combustible, agravado por el contexto internacional.

Su director ejecutivo, Dave Davis, señaló que la empresa simplemente no pudo obtener la liquidez necesaria para sobrevivir.

Comentarios