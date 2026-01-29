Podcast
Lady Gaga interrumpe concierto en Tokio para condenar al ICE

La cantante señaló la necesidad de recuperar espacios de seguridad, paz y responsabilidad, y enfatizó que la gente buena no debería tener que arriesgar su vida

La cantante estadounidense Lady Gaga interrumpió un concierto en Tokio para expresar su rechazo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y enviar un mensaje de apoyo a las comunidades afectadas por las políticas del presidente Donald Trump.

“En unos días regresaré a casa y me duele pensar en las personas, los niños y las familias de Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y cómo sus vidas se están destruyendo ante nuestros ojos”, afirmó la artista durante su presentación.

Gaga agregó que también piensa en la población de Minnesota y en quienes viven con miedo, buscando respuestas sobre cómo enfrentar la situación. “Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros”, dijo.

La estrella señaló la necesidad de recuperar espacios de seguridad, paz y responsabilidad, y enfatizó que la gente buena no debería tener que arriesgar su vida por bienestar y respeto. “Espero que nuestros líderes nos estén escuchando y que cambien su curso de acción rápidamente”, sentenció.

Su discurso se da tras la muerte a tiros de Alex Pretti, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, el segundo incidente de este tipo en Mineápolis, que se suma al fallecimiento de Renée Good el pasado 7 de enero. Los casos han generado indignación, especialmente porque varios miembros del Gabinete han acusado a las víctimas de conductas delictivas.


